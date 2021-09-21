Ex-Palmeiras, Alejandro Guerra se aposenta dos gramados

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O meia Alejandro Guerra se aposentou dos gramados. Ele fez uma sequência de posts em sua página no Instagram agradecendo ao futebol e, em contato com a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA, confirmou que pendurou as chuteiras. O atleta jogou no Palmeiras de 2017 a 2018 e estava sem clube desde julho.

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Guerra chegou ao Verdão como grande reforço, após ter sido campeão e eleito o melhor jogador da Libertadores de 2016 com a camisa do Atlético Nacional-COL. Sofrendo com lesões, o jogador nunca conseguiu corresponder às altas expectativas.

Sem espaço no clube, o venezuelano foi emprestado ao Bahia em 2019, mas também não obteve sucesso. Retornando ao Alviverde, ficou treinando separado até o fim de seu contrato em 2020. Torcedores do Maior Campeão Nacional chegaram a pedir que ele fosse aproveitado, mas tanto Vanderlei Luxemburgo como Abel Ferreira não incluíram o atleta em seus planos.

Veja a tabela completa do BrasileirãoApós o término do seu vínculo com o Palmeiras, Guerra assinou com o Delfines del Este, da República Dominicana, em março de 2021. Entretanto, fez apenas duas partidas oficiais pelo clube antes de se despedir novamente em julho. Sem conseguir assinar com outra equipe, o jogador pendurou as chuteiras.

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