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Ex-mulher aciona Pelé por atraso no pagamento de pensão

Assíria do Nascimento cobra valores de pensão que deveriam ter sido pagos a ela e aos filhos Joshua e Celeste, ambos de 23 anos. Repasses estariam suspensos desde março...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 13:01

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 13:01

Crédito: Franck Fife/AFP
Assíria do Nascimento, ex-mulher de Pelé, entrou na Justiça alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos Celeste e Joshua, ambos de 23 anos. O valor da ação, noticiada inicialmente pela Folha de S.Paulo, é de cerca de R$ 375 mil.
De acordo com a reportagem, cada um dos filhos tem direito a uma pensão de nove salários mínimos mensais, enquanto a ex-mulher do craque recebe 24 salários mínimos por mês.Assíria alega que Pelé passou a pagar os valores parcialmente em agosto de 2019 e suspendeu os repasses em março deste ano. Em 26 de junho, o juiz Alexandre Morgan de Godói determinou que ele faça o pagamento dos valores desde março com acréscimo de juros assim que for comunicado por um oficial de Justiça.
De acordo com a Folha, o advogado de Pelé, Paulo Arantes, afirmou que entrou com uma ação revisional para redefinir os valores de pensão.

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