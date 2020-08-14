Ex-mulher aciona Pelé por atraso no pagamento de pensão

Assíria do Nascimento, ex-mulher de Pelé, entrou na Justiça alegando atrasos no pagamento da pensão alimentícia dela e dos filhos Celeste e Joshua, ambos de 23 anos. O valor da ação, noticiada inicialmente pela Folha de S.Paulo, é de cerca de R$ 375 mil.

De acordo com a reportagem, cada um dos filhos tem direito a uma pensão de nove salários mínimos mensais, enquanto a ex-mulher do craque recebe 24 salários mínimos por mês.Assíria alega que Pelé passou a pagar os valores parcialmente em agosto de 2019 e suspendeu os repasses em março deste ano. Em 26 de junho, o juiz Alexandre Morgan de Godói determinou que ele faça o pagamento dos valores desde março com acréscimo de juros assim que for comunicado por um oficial de Justiça.