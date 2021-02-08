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futebol

Ex Menino da Vila é principal rival de Marinho na briga pela artilharia

Claudinho, formado nas categorias de base do Santos, tem um gol a mais do que o camisa 11, e hoje lidera a tábua de principais goleadores do Brasileirão 2020...
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Publicado em 

08 fev 2021 às 10:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: Claudinho é o principal artilheiro do Brasileirão e maior rival de Marinho (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O atacante Marinho, eleito Rei da América pela Conmebol, mesmo após ter perdido o título da Libertadores para o Palmeiras, pode terminar a temporada 2020 com mais um prêmio individual: o de principal artilheiro do Campeonato Brasileiro.Para isso, no entanto, o camisa 11 do Peixe terá dois desafios para superar. O primeiro deles é o de se recuperar a tempo para estar em campo no próximo compromisso do Santos, sábado que vem, às 19 horas, diante do Coritiba, na Vila Belmiro.O atacante saiu da final da Libertadores sentindo dores, perdeu os jogos contra Grêmio e Atlético-GO e, segundo o técnico Cuca, ainda é dúvida para o compromisso da 36ª rodada do Brasileirão, no próximo fim de semana.
O segundo desafio é superar um ex-Menino da Vila, que vive fase iluminada: Claudinho. O camisa 10 do Bragantino respirou ares da Baixada entre 2003 e 2015, passando por praticamente todas as categorias de base.
Confira a tabela e faça a simulação dos jogos finais do Brasileirão
Quando chegou a hora de mostrar seu valor, no entanto, acabou não conseguindo repetir o desempenho e trocou a Vila Belmiro pelo Corinthians, antes de ir para o Red Bull Bragantino e, finalmente, deslanchar.
Claudinho é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com 17 gols (antes do jogo de domingo, contra o Flamengo), um a mais do que o santista Marinho e também um à frente de Thiago Galhardo. O jogador do Internacional, no entanto, foi negociado com o exterior e não disputa mais a competição. Atrás deles, o são-paulino Luciano, com 14, corre por fora, com alguma esperança de assumir a artilharia.
Caso não jogue contra o Coritiba, Marinho ainda terá pela frente o clássico contra o Corinthians e os jogos contra Fluminense e Bahia para tentar ultrapassar Claudinho. O meia do Red Bull Bragantino, por sua vez, terá como três últimos rivais Sport, Goiás e Grêmio. E aí: quem levará a “chuteira de ouro” do Brasileirão?

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