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futebol

Ex-meia, Lúcio Flávio comandará o Botafogo no restante do Brasileirão

Após demissão de Eduardo Barroca, ex-jogador e membro da comissão técnica permanente do Alvinegro estará à beira do gramado para as rodadas finais da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 16:36

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 16:36

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sem Eduardo Barroca, demitido após reunião neste sábado, o Botafogo terá um rosto conhecido no comando da equipe para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro, comandará a equipe, já rebaixada para a segunda divisão, nos quatro jogos restantes.
Barroca e Túlio Lustosa foram demitidos após a queda, confirmada diante da derrota por 1 a 0 para o Sport, na última sexta-feira. Enquanto procuram um comandante para a próxima temporada, Lúcio Flávio assumirá de forma interina.
Lúcio Flávio é ex-meia e está na comissão técnica do Botafogo desde o fim do ano passado. Ele já havia comandado o Paraná, também de forma interina, em outra oportunidade.
O Botafogo entra em campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Grêmio, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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