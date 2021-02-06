Ex-meia, Lúcio Flávio comandará o Botafogo no restante do Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sem Eduardo Barroca, demitido após reunião neste sábado, o Botafogo terá um rosto conhecido no comando da equipe para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Lúcio Flávio, auxiliar permanente do Alvinegro, comandará a equipe, já rebaixada para a segunda divisão, nos quatro jogos restantes.

Barroca e Túlio Lustosa foram demitidos após a queda, confirmada diante da derrota por 1 a 0 para o Sport, na última sexta-feira. Enquanto procuram um comandante para a próxima temporada, Lúcio Flávio assumirá de forma interina.

Lúcio Flávio é ex-meia e está na comissão técnica do Botafogo desde o fim do ano passado. Ele já havia comandado o Paraná, também de forma interina, em outra oportunidade.