Ex-meia Andrezinho elogia Lucas Mezenga, relacionado pela primeira vez no Botafogo: 'Ascensão meteórica'

Crédito: Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

A delegação do Botafogo terá uma inédita novidade para o próximo jogo da Série B. O zagueiro Lucas Mezenga, de 19 anos, foi relacionado pela primeira vez pelo time principal do Alvinegro para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Após a saída de Sousa, o Botafogo correu e teve que apostar na base para completar a relação para a partida contra o Leão. Lucas Mezenga, contratado há menos de um mês, já ganha uma oportunidade de participar de um jogo do time principal.

Experiências na categoria profissional, contudo, não são novidade para Lucas. O jogador fez dez partidas pelo Nova Iguaçu, seu ex-clube, no último Carioca. Atual assistente técnico da equipe, o ex-meia Andrezinho - que, inclusive, também jogou pelo Botafogo - falou sobre o momento vivido pelo jogador.

– Lucas nunca trouxe dúvida sobre essa projeção rápida. Conheço muito bem, desde o juvenil. Nos juniores a gente já via um potencial, tanto que ele subiu para treinar com a gente, fez algumas partidas no profissional ainda no ano passado. Eu não tinha dúvida que ele ia chegar num clube grande e ia ter essa ascensão meteórica. Até ontem ele estava aqui disputando um campeonato de Série B1 pelo Nova Iguaçu - afirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!.CARACTERÍSTICASAndrezinho garante: a torcida do Botafogo pode esperar um zagueiro com boa chegada no jogo aéreo. Apesar de ter 1,85m de altura, Lucas Mezenga tem como principal característica o posicionamento e as subidas para cortar a bola. Além disto, foi elogiado pela postura além das quatro linhas.​​– É um zagueiro que tem muita personalidade, tem uma bola aérea fantástica, se posiciona muito bem. Tenho certeza que o Botafogo fez uma boa escolha. Fora de campo ele sempre foi exemplar, a gente sempre usou ele como exemplo com outros jogadores. É um garoto que desde chegou foi um jogador que não chegava atrasado, nunca deu um problema fora de campo. Ele morava em São Gonçalo, é longe de Nova Iguaçu, mas mesmo assim não atrasava - afirmou o ex-jogador.

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Por outro lado, Mezenga já não consegue ser tão móvel assim, sendo um defensor de ficar mais fixo na própria linha. O assistente técnico do Nova Iguaçu, porém, afirmou que ele consegue compensar esta característica justamente com a forma que se coloca dentro de campo.

– Ele consegue se movimentar bem, mas não é um zagueiro tão rápido assim, como o Kanu, por exemplo. Mas ele se posiciona muito bem, é uma das principais características dele. Tem qualidade no passe, de quebrar a linha, mas pra mim o ponto principal dele é que ele sobe muito - completou.DENTRO DE CAMPOLucas Mezenga é destro, mas atua nos dois lados da defesa. Ele, inclusive, esteve no lado esquerdo da defesa diante do próprio Botafogo, na semifinal da Taça Rio, torneio entre os 5º a 8º colocados do Campeonato Carioca.

Ele foi contratado no começo do mês pelo Alvinegro e estreou pelo clube no último domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, no Brasileirão sub-20. Agora, já foi chamado para uma oportunidade no time principal.

– A gente sempre usou ele pelo lado esquerdo, foi uma grata surpresa, principalmente no jogo contra o Botafogo. Não é o lado forte dele por ser destro, mas mesmo assim ele foi bem. As instruções que a gente sempre passou pra ele, principalmente eu, era que ele teria oportunidade em time grande, sempre falamos isso - afirmou Andrezinho.

O ex-jogador foi uma espécie de "conselheiro" a Mezenga no Nova iguaçu. Andrezinho disse que tentou passar uma metáfora para o jogador com o intuito de o zagueiro entender as zonas do campo.