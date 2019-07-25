Ex-marido de Najila Trindade nega estupro por parte de Neymar

Modelo Najila Trindade acusa Neymar de agressão sexual Crédito: Divulgação/Instagram

O caso envolvendo a acusação de agressão sexual contra Neymar ganhou mais um capítulo. Em entrevista à revista "Isto É", o ex-marido de Najila Trindade, Estivens Alves contou o que conversou com a modelo e o que teria visto no vídeo do segundo encontro dela com o jogador do Paris Saint-Germain (FRA), na capital francesa. Ele confirmou os relatos de agressão, mas negou o estupro.

- Ela falou que ele tinha sido muito agressivo, mas não citou nada sobre relação sexual e estupro. Então, ela me disse que ia andar um pouco para esfriar a cabeça - disse Estivens.

- Estupro é uma palavra muito pesada. Estupro propriamente dito não houve. Essa é a conclusão do Estivens. Não houve estupro. No máximo houve um desentendimento entre ambos no meio da relação sexual. Ele assumiu que bebeu antes e pode ter ultrapassado o limite - completou.

O publicitário contou que, após o primeiro contato entre a modelo e o jogador na capital francesa, que ele teria sido "escroto" e "imbecil". Estivens teve acesso à integra do vídeo de sete minutos do segundo encontro entre Najila e Neymar, num hotel em Paris. Ele relatou o que teria visto nas imagens.

- Ela vai recebê-lo na porta [do quarto], beija e tudo. Vão para a cama. Ela dá um tapa nele. […] Ele recua um pouco e ela fala: 'Você vai me bater. Não vai devolver?'. Ele se levanta e ela fala: 'Você me bateu e me deixou aqui sozinha'. Nesse momento, ela se recolhe. Não dá para ver se está inclinada, não dá para saber se está caída ou abaixada. Mas dá para ouvir. Ele fala: 'Linda, calma. Relaxa, relaxa'. Ele fica ao lado dela uns três minutos, tentando acalmá-la. Ele a levanta pelos braços, sem agressividade. Com as mãos nos bolsos ela começa a chorar. E pergunta: 'Por que você fez isso comigo? Por que você me bateu e me deixou aqui?'. E chora. Ele pede calma repetidas vezes, sem responder às perguntas dela - contou.