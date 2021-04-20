Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-lateral do Botafogo busca segundo acesso consecutivo na Suécia

Erick Brendon foi revelado nas categorias de base do clube carioca, mas não chegou a atuar profissionalmente na equipe alvinegra. Brasileiro atua no IFK Värnamo...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 15:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 15:44
Crédito: Reprodução / Instagram / Erick Brendon
Formado nas categorias de base do Botafogo, o lateral-direito Erick Brendon tem sido destaque na Suécia. Desde 2019 atuando no IFK Värnamo, o jogador conquistou o título da terceira divisão sueca na temporada passada e, este ano, busca levar a sua equipe à elite nacional.
+ Veja a tabela da Champions League- A temporada passada foi muito especial. Conseguimos levar o clube para a segunda divisão e isso foi uma alegria gigantesca. Sabemos que esse ano o nível de dificuldade é muito maior, as equipes são mais preparadas. Mas a gente vai em busca de conquistar mais um acesso e entrar para a história do clube - disse.
+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar
Erick não chegou a atuar profissionalmente pelo clube carioca, mas estava no grupo que conseguiu o título da Série B, em 2015. Pelas categorias de base, o jogador foi capitão e campeão estadual em 2014. Apesar de ser lateral-direito, o ala passou a atuar como volante e é atualmente o camisa 10 da equipe.
- Minha vinda para o futebol europeu foi muito boa. Pude viver em uma nova cultura, pude aprender bastante. Posso dizer que tenho uma outra cabeça, muito mais aberta. Profissionalmente também cresci muito. É um futebol muito tático, com alta intensidade, então isso faz com que você tenha que evoluir. Cada dia tem sido um aprendizado diferente - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de 30 anos da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com "Fim de Expediente ao vivo e coquetel para convidados
Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados