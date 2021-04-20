Ex-lateral do Botafogo busca segundo acesso consecutivo na Suécia

Crédito: Reprodução / Instagram / Erick Brendon

Formado nas categorias de base do Botafogo, o lateral-direito Erick Brendon tem sido destaque na Suécia. Desde 2019 atuando no IFK Värnamo, o jogador conquistou o título da terceira divisão sueca na temporada passada e, este ano, busca levar a sua equipe à elite nacional.

+ Veja a tabela da Champions League- A temporada passada foi muito especial. Conseguimos levar o clube para a segunda divisão e isso foi uma alegria gigantesca. Sabemos que esse ano o nível de dificuldade é muito maior, as equipes são mais preparadas. Mas a gente vai em busca de conquistar mais um acesso e entrar para a história do clube - disse.

+ Proibição pela Superliga pode tirar nomes da Seleção Brasileira; veja como a convocação poderia ficar

Erick não chegou a atuar profissionalmente pelo clube carioca, mas estava no grupo que conseguiu o título da Série B, em 2015. Pelas categorias de base, o jogador foi capitão e campeão estadual em 2014. Apesar de ser lateral-direito, o ala passou a atuar como volante e é atualmente o camisa 10 da equipe.