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futebol

Ex-lateral do Barcelona conta incrível história com Messi

Nélson Semedo afirmou que o argentino não treina cobranças de falta nos treinamentos. Lateral português diz que craque argentino faz os bons atletas parecerem ruins...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 09:39
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O lateral Nélson Semedo, do Wolverhampton, contou sobre sua experiência de jogar ao lado de Lionel Messi. Em entrevista ao “The Telegraph”, o português afirmou que nunca viu o argentino cobrar faltas nos treinamentos durante os três anos em que vestiu a camisa do Barcelona e elogiou o talento do camisa 10.- Não tenho palavras para descrever o quanto ele é bom. Você sabe o que o torna mais incrível? Nunca o vi cobrar faltas em treinamentos durante todo o tempo que estive no Barcelona. O resto sempre praticava, mas Messi nunca. Era algo natural para ele. É um jogador incrível, inexplicável.
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Semedo também afirmou que se impressionou com a performance do craque em seu primeiro jogo com as cores blaugranas. Durante a entrevista, o jogador também lamentou sua saída da Catalunha e disse que a crise econômica enfrentada pelo clube decorrente da pandemia da Covid-19 foi o fator decisivo.

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