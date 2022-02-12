Ex-Juventus, novo lateral do Flamengo é registrado no BID

Na última sexta-feira, Santiago Ocampos, de apenas 20 anos, teve o seu contrato com o Flamengo regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o permite ser relacionado para a Supercopa do Brasil, por exemplo. O lateral-direito foi contratado em dezembro do ano passado, a princípio, para o time sub-20 - comandado por Fabio Matias.

Ocampos conseguiu, recentemente, a liberação de seu vínculo junto ao Beitar Jerusalem, de Israel, o seu clube anterior. O atleta é paraguaio e já passou por Deportivo Luqueño, de seu país e onde iniciou a carreira, e Juventus, da Itália, também nas categorias de base.

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O contrato de Santiago Ocampos com o Flamengo é de três temporadas. Nos profissionais, Paulo Sousa já conta com Matheuzinho, Isla e Rodinei para o setor em que atua o paraguaio, que está em ação no Ninho do Urubu desde a reapresentação, ou seja, desde o primeiro dia do elenco para esta temporada.