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futebol

Ex-Juventus, novo lateral do Flamengo é registrado no BID

Santiago Ocampos, de 20 anos e nascido no Paraguai, foi contratado para o time sub-20 do Rubro-Negro, a princípio...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 15:19

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 15:19
Na última sexta-feira, Santiago Ocampos, de apenas 20 anos, teve o seu contrato com o Flamengo regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o permite ser relacionado para a Supercopa do Brasil, por exemplo. O lateral-direito foi contratado em dezembro do ano passado, a princípio, para o time sub-20 - comandado por Fabio Matias.
Ocampos conseguiu, recentemente, a liberação de seu vínculo junto ao Beitar Jerusalem, de Israel, o seu clube anterior. O atleta é paraguaio e já passou por Deportivo Luqueño, de seu país e onde iniciou a carreira, e Juventus, da Itália, também nas categorias de base.
> Veja a tabela do Cariocão
O contrato de Santiago Ocampos com o Flamengo é de três temporadas. Nos profissionais, Paulo Sousa já conta com Matheuzinho, Isla e Rodinei para o setor em que atua o paraguaio, que está em ação no Ninho do Urubu desde a reapresentação, ou seja, desde o primeiro dia do elenco para esta temporada.
Crédito: SantiagoOcamposassinouportrêstemporadascomoFlamengo(Foto:Reprodução/Instagram

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