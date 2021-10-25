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Ex-jogador volta a criticar DM do Flamengo: 'Novamente põe em risco a integridade de um atleta'

Dener Machado, que foi revelado no Ninho do Urubu e se aposentou no início de 2021, aos 23 anos, comentou a lesão de Pedro, que passará por cirurgia nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 10:20

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com uma lesão detectada no joelho direito, o atacante Pedro, do Flamengo, passará por uma cirurgia nesta segunda-feira. A notícia teve repercussão na torcida e também entre ex-atletas do clube. O ex-zagueiro Dener, revelado no Ninho e aposentado precocemente por conta de "cirurgias malsucedidas", voltou a fazer críticas ao departamento médico do clube da Gávea nas redes.- E o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta, isso não é brincadeira gente, imagina se o atleta não procura o médico de confiança… Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo como era a minha (segundo eles)! E como era a do Ederson também! - publicou Dener.Além de Dener, que foi campeão da Copinha pelo Flamengo em 2016 e, no início de 2021, se aposentou, Ederson também se manifestou, à época, com críticas ao departamento médico do Flamengo. Quem falou a respeito, em defesa do clube, foi o VP geral e jurídico Rodrigo Dunshee. Relembre aqui!A cirurgia de Pedro será nesta segunda-feira, às 19h. O procedimento será realizado pelo Dr. Luiz Antônio Vieira, médico particular com o qual Pedro se consultou. O Dr. Márcio Tannure, chefe do DM do Flamengo, o acompanhará.
O departamento de futebol do Flamengo não informou prazo para recuperação, mas, em casos como o do centroavante (artroscopia para corrigir lesão no menisco medial) costuma ter a recuperação estimada em até um mês..No horizonte de Pedro está a decisão da Libertadores. No dia 27 de novembro, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, no Estádio Centenario, em Montevidéu.

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