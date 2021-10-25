Ex-jogador volta a criticar DM do Flamengo: 'Novamente põe em risco a integridade de um atleta'

Com uma lesão detectada no joelho direito, o atacante Pedro, do Flamengo, passará por uma cirurgia nesta segunda-feira. A notícia teve repercussão na torcida e também entre ex-atletas do clube. O ex-zagueiro Dener, revelado no Ninho e aposentado precocemente por conta de "cirurgias malsucedidas", voltou a fazer críticas ao departamento médico do clube da Gávea nas redes.- E o DM do Flamengo novamente põe em risco a integridade de um atleta, isso não é brincadeira gente, imagina se o atleta não procura o médico de confiança… Com certeza a dor seria psicológica ou algo do tipo como era a minha (segundo eles)! E como era a do Ederson também! - publicou Dener.Além de Dener, que foi campeão da Copinha pelo Flamengo em 2016 e, no início de 2021, se aposentou, Ederson também se manifestou, à época, com críticas ao departamento médico do Flamengo. Quem falou a respeito, em defesa do clube, foi o VP geral e jurídico Rodrigo Dunshee. Relembre aqui!A cirurgia de Pedro será nesta segunda-feira, às 19h. O procedimento será realizado pelo Dr. Luiz Antônio Vieira, médico particular com o qual Pedro se consultou. O Dr. Márcio Tannure, chefe do DM do Flamengo, o acompanhará.