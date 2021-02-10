Ex-jogador do Real Madrid diz que destino de Isco pode ser o Sevilla: 'Lopetegui gosta muito dele'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid

Com pouco espaço no Real Madrid, o meio-campista Isco pode deixar o clube merengue em breve. E um dos clubes que pode aparecer no caminho do espanhol é o Sevilla. Pelo menos é o que garante o ex-jogador Predrag Mijatovic, que atuou nos Blancos entre 1996 e 1999.

+ Veja a tabela da La LigaEm entrevista para a rádio "Cadena SER", o montenegrino disse que o técnico do time da Andaluzia, Julen Lopetegui, é grande admirador do camisa 22 do Real Madrid.

- Lopetegui é um amigo meu e sei que ele gosta muito do Isco, mas é preciso ver o salário que ele está ganhando no Real Madrid e o dinheiro que a operação custaria ao Sevilla - disse.

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