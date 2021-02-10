Ex-jogador do Real Madrid diz que destino de Isco pode ser o Sevilla: 'Lopetegui gosta muito dele'

Com pouco espaço no Real Madrid, o meio-campista Isco pode deixar o clube merengue em breve. E um dos clubes que pode aparecer no caminho do espanhol é o Sevilla. Pelo menos é o que garante o ex-jogador Predrag Mijatovic, que atuou nos Blancos entre 1996 e 1999.
+ Veja a tabela da La LigaEm entrevista para a rádio "Cadena SER", o montenegrino disse que o técnico do time da Andaluzia, Julen Lopetegui, é grande admirador do camisa 22 do Real Madrid.
- Lopetegui é um amigo meu e sei que ele gosta muito do Isco, mas é preciso ver o salário que ele está ganhando no Real Madrid e o dinheiro que a operação custaria ao Sevilla - disse.
+ Gignac na lista: 25 bons atacantes experientes que já podem assinar pré-contrato
De acordo com o jornal "As", da Espanha, o atleta quer deixar o Real Madrid e tentará uma rescisão com o clube em breve. Na última terça-feira, na vitória do Real Madrid sobre o Getafe, Isco foi reserva mesmo com muitos desfalques no time titular. O jovem Marvin Park, de 20 anos, atuou em seu lugar.