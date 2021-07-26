Ex-jogador do Corinthians, Marllon enfrentará o Timão pela primeira vez desde a saída: 'Estou feliz no Cuiabá'

Crédito: Marllon foi campeão cuiabano com a camisa do Dourado, no primeiro semestre (Crédito: Ascom Cuiabá

A primeira partida entre Cuiabá e Corinthians, nesta segunda-feira (26), às 20h, na Arena Pantana, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, também será a primeira vez que o zagueiro Marollon atuará contra o Timão desde que deixou o clube, no início desta temporada.

O defensor pertenceu ao Time do Povo entre 2018 e 2021.

- Tive momentos marcantes pelo Corinthians, mas estou feliz no Cuiabá. Desde o início fui bem acolhido, o clube tem uma excelente estrutura e tenho conseguido uma sequência de jogos entre os titulares – disse o jogador.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO zagueiro chegou ao clube cuiabano, após ter sido emprestado duas vezes enquanto atleta corintiano, para Bahia e Cruzeiro. O Dourado adquiriu o atleta em definitivo em março, após rescindir amigavelmente com a equipe do Parque São Jorge.

Desde então, foram 20 jogos e um gol. Marllon, inclusive, foi titular e jogou durante os 90 minutos nos últimos quatro compromissos.

- Toda essa confiança acaba refletindo dentro de campo. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha carreira e com a certeza de que eu só precisava de uma sequência de jogos para mostrar o meu futebol – afirmou o zagueiro.

E foi justamente após o período que o defensor se fixou no time titular que o Cuiabá engatou a sequência sem derrotas. Inclusive, são duas vitórias consecutivas, contra Chapecoense e Atlético-GO.

- Certamente vai ser uma partida difícil contra o Corinthians, mas conseguimos, nas últimas rodadas, jogar em alto nível, e estamos em uma sequência de quatro jogos invictos. O que nos motiva ainda mais – pontuou Marllon.