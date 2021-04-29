Ex-jogador do Chelsea critica Hazard: 'Chegou ao Real Madrid gordo'

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Contratação mais cara da história do Real Madrid, o atacante Eden Hazard tem tido dificuldades para ser firmar no clube merengue. E durante a semana, o jogador foi criticado por um ex-jogador do Chelsea. Para Damien Duff, o atleta belga "nunca foi um grande profissional".

+ Veja a tabela da La Liga- Hazard tem 30 anos e ainda se mostra confiante na sua agilidade porque é um driblador rápido. Mas todos nós sabemos que depois dos 30 é ladeira abaixo, e ele nunca foi um grande profissional - disse Duff à "RTE".

Outro ponto criticado pelo ex-atleta dos Blues foi em relação ao custo-benefício da transferência de Hazard, que, segundo Damien Duff, chegou ao Real Madrid acima do peso.

- Ele apareceu em sua primeira pré-temporada no Real Madrid, como um 'galáctico' de 150 milhões de euros, acima do peso. Gordo. Chame-o do que quiser. Ele teve 11 lesões e mal joga há dois anos. Ele precisa voltar e ser um grande profissional. Posso argumentar que ao longo de sua carreira ele sempre lutou com o peso - concluiu.

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