'Foram 4 assaltos em 10 dias': o pavor e trauma nas farmácias com roubos de canetas emagrecedoras

"Quando entrei no ramo, os assaltos, no máximo, eram para roubar o cofre e ir embora. Agora, mudou. Às vezes não pega nem mais dinheiro, o mais importante são as canetas", relata o farmacêutico Jefferson Machado, de 25 anos, que passou os últimos seis anos trabalhando em farmácias e diz ter presenciado mais de dez casos.