Ex-jogador diz que Real Madrid deve cogitar venda de Hazard

Após nova lesão de Hazard no Real Madrid, pairam muitas dúvidas no ar sobre a continuidade do atacante belga na equipe merengue. O ex-jogador Berbatov afirmou que o gigante espanhol precisa estudar a possibilidade de vender o camisa sete ao final da temporada, dois anos após sua contratação e pouco sucesso no clube.- O Real Madrid deveria cogitar sua venda. Teve muitas lesões desde que chegou na Espanha e isso impediu que pudesse mostrar aquele futebol brilhante que mostrou no Chelsea. Quando um jogador se lesiona uma vez e outra e rende abaixo do esperado quando se recupera é porque há algum outro problema que o afeta.