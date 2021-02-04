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futebol

Ex-jogador diz que Real Madrid deve cogitar venda de Hazard

Berbatov afirma que jogador deve estar passando por algum problema além das lesões e que rendimento do belga vem sendo abaixo do esperado na capital espanhola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 09:30

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:30

Crédito: AFP
Após nova lesão de Hazard no Real Madrid, pairam muitas dúvidas no ar sobre a continuidade do atacante belga na equipe merengue. O ex-jogador Berbatov afirmou que o gigante espanhol precisa estudar a possibilidade de vender o camisa sete ao final da temporada, dois anos após sua contratação e pouco sucesso no clube.- O Real Madrid deveria cogitar sua venda. Teve muitas lesões desde que chegou na Espanha e isso impediu que pudesse mostrar aquele futebol brilhante que mostrou no Chelsea. Quando um jogador se lesiona uma vez e outra e rende abaixo do esperado quando se recupera é porque há algum outro problema que o afeta.
> Veja a tabela da La Liga
Hazard teve poucas oportunidades em 2020 por conta de inúmeras lesões, mas este ano parecia que sua temporada poderia ser diferente. Na última quarta-feira, o belga saiu do treino mais cedo por conta de uma ruptura muscular e deve ficar, no mínimo, quatro semanas longe dos gramados e perderá um grande período da época.

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