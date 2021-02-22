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futebol

Ex-jogador diz que futuro de Pirlo na Juve depende de duelo contra o Porto

Angelo Di Livio afirma que eliminação da Velha Senhora nas oitavas de final da Champions League seria uma catástrofe, mas também faz críticas ao atual elenco...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 10:33

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 10:33

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Angelo Di Livio, ex-jogador da Juventus, afirmou que o futuro de Andrea Pirlo no cargo da Velha Senhora depende da classificação contra o Porto nas oitavas de final da Champions League. Em entrevista ao “Libero”, o veterano confia no trabalho do jovem treinador que faz seu primeiro trabalho desde que pendurou as chuteiras.- Ele não pode ser eliminado para o Porto. Ele joga sua carreira no banco da Juventus na Champions League. Caso seja eliminado, eu acho que sua experiência será interrompida no final da temporada. Seria uma catástrofe a saída da Velha Senhora no segundo jogo. Esta Juve não é tão forte e competitiva, a equipe está incompleta e muitos atletas não estão acostumados com partidas de alto nível.
> Veja a tabela da Champions League
A Juventus decepciona após uma longa hegemonia na Itália que está prestes a terminar. Após conquistar nove títulos consecutivos do Campeonato Italiano, o clube luta para se manter entre os quatro primeiros lugares e conquistar uma vaga na próxima edição da Champions League. No torneio continental, a equipe enfrenta o Porto no próximo dia nove de março.

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