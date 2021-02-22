Ex-jogador diz que futuro de Pirlo na Juve depende de duelo contra o Porto

Angelo Di Livio, ex-jogador da Juventus, afirmou que o futuro de Andrea Pirlo no cargo da Velha Senhora depende da classificação contra o Porto nas oitavas de final da Champions League. Em entrevista ao “Libero”, o veterano confia no trabalho do jovem treinador que faz seu primeiro trabalho desde que pendurou as chuteiras.- Ele não pode ser eliminado para o Porto. Ele joga sua carreira no banco da Juventus na Champions League. Caso seja eliminado, eu acho que sua experiência será interrompida no final da temporada. Seria uma catástrofe a saída da Velha Senhora no segundo jogo. Esta Juve não é tão forte e competitiva, a equipe está incompleta e muitos atletas não estão acostumados com partidas de alto nível.