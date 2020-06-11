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Ex-jogador da seleção dos EUA fala sobre racismo e revela conselhos do pai na infância: 'Não usar boné'

DaMarcus Beasley revelou o modo que seu pai o ensinou a 'crescer'
e 'agir' em meio ao preconceito nos Estados Unidos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 21:21

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 21:21

Crédito: DaMarcus Beasley falou sobre o racismo nos EUA - Reprodução
O racismo está sendo debatido ao redor do após os acontecimentos nos Estados Unidos. O jogador da seleção nacional masculina, DaMarcus Beasley, concedeu uma entrevista no canal Twitch, onde revelou o modo que seu pai o ensinou a 'crescer' e 'agir' em meio ao preconceito.
- Tivemos essas conversas (sobre racismo) e eu tive que crescer agindo de uma certa maneira. Ele dizia: 'Certifique-se de não ter ninguém em seu carro que você não conheça, certifique-se de não usar o boné para trás e, se usar um chapéu, verifique se o cabelo está sempre cortado, verifique se você parece apresentável sempre que está perto de pessoas'. Aquelas coisas que você aprende quando é uma criança negra crescendo neste país - disse. E MAIS:

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