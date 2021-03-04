Ex-jogador da Juventus pode ser candidato à prefeitura de Turim

Marchisio, ex-jogador da Juventus, pode se tornar prefeito de Turim, segundo o portal “La Stampa”. O atleta foi nascido e criado na capital de Piemonte e tem forte interesse por questões sociais relacionadas a sua cidade. Dessa forma, o italiano tem sido cotado pelo Partido Democrata para ser candidato.O veterano de 35 anos decidiu se aposentar dos gramados em 2019, mas tem tratado de questões como imigração, racismo, disparidade de gênero e orientação sexual. Em 2020, Marchisio lançou o livro chamado “Meu terceiro tempo” em que aborda publicamente questões que vão além do futebol.