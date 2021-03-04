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futebol

Ex-jogador da Juventus pode ser candidato à prefeitura de Turim

Claudio Marchisio tem sido cotado para ser o nome do Partido Democrata nas eleições municipais deste ano. Atleta tem se posicionado sobre questões sociais...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:25

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 10:25
Crédito: Marchisio se aposentou em 2019 e tem tratado de questões sociais (AFP
Marchisio, ex-jogador da Juventus, pode se tornar prefeito de Turim, segundo o portal “La Stampa”. O atleta foi nascido e criado na capital de Piemonte e tem forte interesse por questões sociais relacionadas a sua cidade. Dessa forma, o italiano tem sido cotado pelo Partido Democrata para ser candidato.O veterano de 35 anos decidiu se aposentar dos gramados em 2019, mas tem tratado de questões como imigração, racismo, disparidade de gênero e orientação sexual. Em 2020, Marchisio lançou o livro chamado “Meu terceiro tempo” em que aborda publicamente questões que vão além do futebol.
Atualmente, Turim tem Chiara Appendino, do Movimento 5 Estrelas, como prefeita. A política também trabalhou na Juventus entre 2007 e 2010, mas na realização de funções internas e ocupa o cargo atual desde 2016. A expectativa é de que as eleições aconteçam em junho deste ano.

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