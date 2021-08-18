Ex-jogador da Juventus diz que Real Madrid errou ao vender Cristiano Ronaldo e torce por sua permanência em Turim

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O futuro de Cristiano Ronaldo segue indefinido. Enquanto a imprensa internacional diz que o atacante deseja sair da Juventus, o português garante que está focado na Velha Senhora. E no que depender de um ex-companheiro do camisa 7, sua estadia em Turim precisa continuar.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22Em entrevista ao "Tutto Juve", o zagueiro Medhi Benatia, que jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus, mas atualmente está no Karagümrük, da Turquia, afirmou que o Real Madrid errou ao vender o atacante português em 2018. No entanto, o defensor disse que não quer ver o equívoco se repetindo.

- O Real Madrid errou ao vendê-lo, a Juve não deve cometer o mesmo erro. Como torcedor da Juventus, espero que ele continue. Aos 36 anos, ele ainda é uma máquina de guerra capaz de quebrar todos os tipos de recordes. Você tem que manter alguém como ele para o resto da vida - disse Benatia.

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Além de elogiar Cristiano Ronaldo, Benatia fez questão de enaltecer outros dois nomes da Juventus: Paulo Dybala e Federico Chiesa. Segundo o zagueiro, um trio de ataques com estes nomes "dispensa apresentações".