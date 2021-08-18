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Ex-jogador da Juventus diz que Real Madrid errou ao vender Cristiano Ronaldo e torce por sua permanência em Turim

Medhi Benatia, que atualmente está jogando na Turquia, não gostaria de ver o português saindo da Juventus, e elogia Dybala e Chiesa: 'Dispensam apresentações'...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:51
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O futuro de Cristiano Ronaldo segue indefinido. Enquanto a imprensa internacional diz que o atacante deseja sair da Juventus, o português garante que está focado na Velha Senhora. E no que depender de um ex-companheiro do camisa 7, sua estadia em Turim precisa continuar.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano 2021/22Em entrevista ao "Tutto Juve", o zagueiro Medhi Benatia, que jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus, mas atualmente está no Karagümrük, da Turquia, afirmou que o Real Madrid errou ao vender o atacante português em 2018. No entanto, o defensor disse que não quer ver o equívoco se repetindo.
- O Real Madrid errou ao vendê-lo, a Juve não deve cometer o mesmo erro. Como torcedor da Juventus, espero que ele continue. Aos 36 anos, ele ainda é uma máquina de guerra capaz de quebrar todos os tipos de recordes. Você tem que manter alguém como ele para o resto da vida - disse Benatia.
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Além de elogiar Cristiano Ronaldo, Benatia fez questão de enaltecer outros dois nomes da Juventus: Paulo Dybala e Federico Chiesa. Segundo o zagueiro, um trio de ataques com estes nomes "dispensa apresentações".
- Estou muito feliz por ver Dybala de volta ao centro do projeto. Ele é um jogador de primeira linha, tem experiência e ao mesmo tempo é muito jovem. É um dos mais fortes da Itália e o clube tem sorte tê-lo. O Chiesa já se firmou na Bianconeri e fez uma grande Eurocopa. Gosto muito dele pela sua determinação e técnica, ele é um verdadeiro lutador. Será uma mais-valia para os próximos dez anos - concluiu.

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