Ex-Fluminense, Wellington Silva estreia pelo Gamba Osaka

- O resultado foi longe de ser o ideal, mas o sentimento é de gratidão por poder voltar a jogar futebol. Tentei algumas jogadas no segundo tempo e senti essa falta de ritmo, que é normal. Foram meses de muita dedicação fora de campo, com treinamento e exercícios na academia, sem poder fazer aquilo que mais gosto. Nunca passei por isso. Mas, entendo que por tudo que estamos vivendo no mundo era preciso ter cautela - explicou o camisa 28.Com as fronteiras do país nipônico fechadas, devido o aumento de números de caso da Covid-19, o atacante teve que esperar cerca de um mês e meio no Brasil até o consulado japonês ser reaberto para dar entrada no visto de trabalho. Apenas em abril Wellington embarcou para o Japão, porém teve que realizar um período de isolamento de 14 dias, em um hotel na cidade de Fukushima realizando testagens periódicas e seguindo um rigoroso protocolo da J League. Após esse período e com a testagem negativa o brasileiro foi autorizado a viajar para Osaka e se apresentar ao novo clube.