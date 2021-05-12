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futebol

Ex-Fluminense, Wellington Silva estreia pelo Gamba Osaka

Em primeiro jogo do brasileiro, equipe perdeu para o Hiroshima Sanfrecce por 2 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:15

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:15

Crédito: Divulgação
O atacante Wellington Silva estreou com a camisa do Gamba Osaka nesta quarta-feira diante do Hiroshima Sanfrecce na derrota por 2 a 1 em partida válida pelo campeonato nacional. O jogador passou por um longo processo de espera até a estreia pelo novo clube.
- O resultado foi longe de ser o ideal, mas o sentimento é de gratidão por poder voltar a jogar futebol. Tentei algumas jogadas no segundo tempo e senti essa falta de ritmo, que é normal. Foram meses de muita dedicação fora de campo, com treinamento e exercícios na academia, sem poder fazer aquilo que mais gosto. Nunca passei por isso. Mas, entendo que por tudo que estamos vivendo no mundo era preciso ter cautela - explicou o camisa 28.Com as fronteiras do país nipônico fechadas, devido o aumento de números de caso da Covid-19, o atacante teve que esperar cerca de um mês e meio no Brasil até o consulado japonês ser reaberto para dar entrada no visto de trabalho. Apenas em abril Wellington embarcou para o Japão, porém teve que realizar um período de isolamento de 14 dias, em um hotel na cidade de Fukushima realizando testagens periódicas e seguindo um rigoroso protocolo da J League. Após esse período e com a testagem negativa o brasileiro foi autorizado a viajar para Osaka e se apresentar ao novo clube.
- Cheguei no clube tem duas semanas e estou bem fisicamente. Realmente o que mais pesou foi o tempo sem jogar uma partida oficial e a intensidade dos treinamentos com bola junto com o grupo. Agora é questão de tempo para pegar ritmo - explicou o atacante que tem contrato com o Gamba Osaka até fim de 2022.

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