Ex-Fluminense, Pablo Dyego confia na força da torcida do Vila Nova no Serra Dourada

Autor do segundo gol do Vila Nova diante do Fluminense no primeiro jogo no Maracanã, o atacante Pablo Dyego, terá mais uma vez, um gosto especial de enfrentar o clube que o formou. Sabendo que este jogo será a principal partida do ano até aqui, o jogador não esconde a importância do torcedor presente no Serra Dourada nesta quarta-feira, às 21h30.- É um jogo importantíssimo e a torcida vê também a possibilidade de passar de fase por tudo que nós estamos apresentando na temporada. Este apoio será muito importante, pois quando se fala na torcida do Vila, sempre é bom lembrar o quanto eles nos empurram e nos incentivam. Vai ser lindo ver o Serra Dourada tomado de vermelho - lembrou.

O atacante está com moral elevada diante da torcida colorada. São quatro gols na atual temporada, igualando as duas passagens do CRB (2020 e 2021). Seu recorde pessoal foram seis gols na época do San Francisco Delta (2017) nos Estados Unidos.

- Muito feliz com o momento que estou vivendo aqui e pelo carinho que eles sempre mostraram por mim, desde o primeiro contato. Espero continuar fazendo tudo aquilo que tenho feito por eles - disse.

- Acredito e venho trabalhando bastante para isso acontecer (ter os melhores números da carreira), tenho certeza que esse ano será diferente dos outros. Se Deus quiser, farei uma temporada muito melhor que as anteriores. Em todos os aspectos (performance e números) - completou.Mesmo estando do lado oposto, o atacante não comemorou o gol marcado contra o ex-clube na partida de ida, no Maracanã. Pablo Dyego explicou a decisão e falou que seguirá com a mesma ideia caso balance a rede novamente.

- Todo mundo sabe e não escondo de ninguém o amor e carinho que tenho pelo Fluminense, como disse anteriormente, não seria uma falta de respeito comemorar, mas sempre que puder mostrar meu respeito mostrarei, independente do lugar. Quero o Vila Nova classificado e não medirei esforços para ajudar minha equipe a conseguir este objetivo - finalizou.

O Vila Nova, de Pablo Dyego, enfrentará o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, no Serra Dourada, em partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, vitória tricolor de virada por 3 a 2. O Vila precisa vencer por dois gols de diferença para passar direto de fase. Se vencer por um, forçará a disputa de pênaltis.