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futebol

Ex-Fluminense, Kayky começa a treinar com o Manchester City

Jovem atacante assinou contrato de cinco anos com os Citizens e seguirá treinando com o time principal nos próximos meses, sob o comando de Pep Guardiola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 17:24

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:24

Crédito: Divulgação / Manchester City
O atacante Kayky, de 18 anos, que defendia o Fluminense, começou os treinamentos com o Manchester City nesta sexta-feira, sob o comando do técnico Pep Guardiola, na City Football Academy.O jogador, que assinou contrato de cinco anos, se manterá em atividades com o elenco principal nos próximos meses, como parte do grupo de jovens atletas.
- É um sonho estar aqui. Sempre acompanhei o Manchester City, que tem jogadores brasileiros aqui. Estou muito feliz - disse Kayky, que chegou ao Fluminense no Sub-9 e estreou este ano, com 17 anos.
O atacante marcou três gols em 32 jogos pelo clube do Rio de Janeiro, e se tornou o estreante e o goleador mais jovem da Libertadores.

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