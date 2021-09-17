Ex-Fluminense, Kayky começa a treinar com o Manchester City

Crédito: Divulgação / Manchester City

O atacante Kayky, de 18 anos, que defendia o Fluminense, começou os treinamentos com o Manchester City nesta sexta-feira, sob o comando do técnico Pep Guardiola, na City Football Academy.O jogador, que assinou contrato de cinco anos, se manterá em atividades com o elenco principal nos próximos meses, como parte do grupo de jovens atletas.

- É um sonho estar aqui. Sempre acompanhei o Manchester City, que tem jogadores brasileiros aqui. Estou muito feliz - disse Kayky, que chegou ao Fluminense no Sub-9 e estreou este ano, com 17 anos.