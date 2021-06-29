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futebol

Ex-Flamengo, volante Muralha fala sobre desejo de permanecer na Ásia

Meio-campista brasileiro vive um grande momento em sua carreira no Oriente Médio
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LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 17:18

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:18

Crédito: Divulgação / Al Hazem
Titular do Al Hazem e um dos grandes nomes do clube da Arábia Saudita, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre a expectativa para definir seu futuro nos próximos dias. Com propostas do futebol asiático, o jogador revelou que tem o desejo de permanecer no continente.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa
- Já estou fora do país há muitos anos e meu desejo, hoje, é permanecer no futebol asiático. Estamos conversando e definindo isso tudo. Estou muito motivado para essa próxima temporada. Tenho certeza que será ainda melhor para mim - disse o jogador.
+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!
Ainda de acordo com o atleta, que atuou no futebol coreano antes de desembarcar na Arábia Saudita, sua fase atualmente tem sido "especial".
- Cresci muito nos últimos anos e os números mostram isso. Estou muito focado e confiante, e isso ajuda muito. Tenho certeza que continuarei construindo a minha história fora do Brasil.

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