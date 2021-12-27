Ex-Flamengo, Paulinho é anunciado por novo clube

Aos 33 anos, o atacante Paulinho, que fez sucesso em solo brasileiro com a camisa do Flamengo, acertou com o União Cacoalense-RO.
O acordo foi costurado nos últimos dias e contou com a empolgação do atleta em defender o clube no campeonato estadual.
Apresentação
De acordo com a assessoria do União Cacoalense, Paulinho irá se apresentar com o restante do elenco na pré-temporada, que começa em janeiro.
Flamengo
Após ganhar destaque com a camisa do XV de Piracicaba, Paulinho desembarcou no Rio de Janeiro para defender as cores do Flamengo na temporada 2013.
No melhor momento da sua carreira, ele brilhou pelo Fla e ajudou o time carioca a conquistar a Copa do Brasil.
No total, Paulinho disputou 108 partidas com o Flamengo e anotou 16 gols.