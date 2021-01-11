Ex-Flamengo, Léo Duarte é emprestado pelo Milan ao Istambul Basaksehir

Crédito: Divulgação / Istambul Basaksehir

Ex-zagueiro do Flamengo, o brasileiro Léo Duarte é o novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia. O jogador de 24 anos, que pertence ao Milan, foi emprestado ao clube do leste europeu até junho de 2022, segundo informou a equipe italiana. Ao final do período, os turcos terão a opção de compra.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoCom pouco espaço no Milan, Léo Duarte deixa o clube rubro-negro com apenas três partidas disputadas na temporada, sendo apenas uma como titular. Contratado junto ao Flamengo por 10 milhões de euros em 2019 (R$ 44 milhões na cotação da época), o defensor sofreu com lesões que atrapalharam seu rendimento.

- Muito feliz com este novo ciclo que começa. É um orgulho enorme fazer parte do Istanbul Basaksehir. Estou pronto para este desafio e motivado para iniciar essa nova história - disse o jogador nas redes sociais.

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