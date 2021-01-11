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futebol

Ex-Flamengo, Léo Duarte é emprestado pelo Milan ao Istambul Basaksehir

Jogador estava sem espaço no Milan e foi emprestado por um ano e meio ao clube da Turquia. Atleta tem contrato com o clube rossonero até junho de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 15:18

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:18

Crédito: Divulgação / Istambul Basaksehir
Ex-zagueiro do Flamengo, o brasileiro Léo Duarte é o novo reforço do Istambul Basaksehir, da Turquia. O jogador de 24 anos, que pertence ao Milan, foi emprestado ao clube do leste europeu até junho de 2022, segundo informou a equipe italiana. Ao final do período, os turcos terão a opção de compra.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoCom pouco espaço no Milan, Léo Duarte deixa o clube rubro-negro com apenas três partidas disputadas na temporada, sendo apenas uma como titular. Contratado junto ao Flamengo por 10 milhões de euros em 2019 (R$ 44 milhões na cotação da época), o defensor sofreu com lesões que atrapalharam seu rendimento.
- Muito feliz com este novo ciclo que começa. É um orgulho enorme fazer parte do Istanbul Basaksehir. Estou pronto para este desafio e motivado para iniciar essa nova história - disse o jogador nas redes sociais.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Léo Duarte será o quarto brasileiro do elenco turco, que conta com os laterais-direitos Rafael e Junior Caiçara, além do meia Giuliano. O zagueiro vestirá a camisa 2.

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