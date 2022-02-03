Ex-Flamengo, Fluminense e Santos, Kayke acerta com o Al Orooba, dos Emirados Árabes

No último dia de janela de transferências no Oriente Médio, o atacante Kayke Moreno acertou sua ida para o Al Orooba, dos Emirados Árabes. O jogador, que foi apresentado na última quarta-feira, chega com contrato até o final da atual temporada e como principal reforço do time na luta contra o rebaixamento.
- Chego para um novo desafio na minha carreira, num país bom de se viver, um campeonato de bom nível. Estou muito animado e ciente do tamanho do desafio. O Al Orooba está na zona de rebaixamento e o principal objetivo é sair dessa zona incômoda - declarou o atleta.
O último time de Kayke foi o Al Khor, do Qatar. Ele chega aos Emirados Árabes para concluir sua terceira temporada no Oriente Médio. O seu primeiro desafio pelo Al Orooba será na sexta-feira, fora de casa, contra o Wahda Abu Dhabi.
- O segundo turno começa neste fim de semana e temos que trabalhar forte para que o objetivo seja alcançado. Agradeço ao clube pela oportunidade e confiança no meu trabalho. Espero retribuir - disse.