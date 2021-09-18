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futebol

Ex-Flamengo e São Paulo, Negueba espera crescimento do Incheon United na Coreia do Sul

Meia-atacante brasileiro está atuando no futebol sul-coreano desde 2019
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Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 10:41
Crédito: Divulgação / Incheon United
Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia-atacante Negueba pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol sul-coreano. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador afirmou estar motivado para a prosseguimento deste ano.
- Estamos nos dedicando muito para crescermos nesta reta final de temporada e para terminarmos o ano bem, com vitórias e grandes apresentações. O elenco está muito motivado para esses próximos meses - disse Negueba.
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Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu objetivo é fazer uma boa sequência com o clube.
+ Haaland na frente de Messi e CR7! Veja o número de gols de craques do futebol mundial aos 21 anos
- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo nestes próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - completou.

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