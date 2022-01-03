Ex-Flamengo e especulado no Palmeiras, Samir fecha com clube inglês por três anos

Após especulações de uma possível chegada ao Palmeiras, o zagueiro Samir já está de casa nova. De acordo com o 'UOL Esporte', o brasileiro ex-Flamengo, que estava na Udinese, acertou com o Watford por três temporadas. Os valores do negócio ainda não foram divulgados.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no InglêsDesde 2016 na Udinese, Samir manteve regularidade nos anos que ficou no futebol italiano e somou mais de 140 partidas pela equipe, com seis gols marcados. Aos 27 anos, o zagueiro também somou uma rápida passagem por empréstimo pelo Hellas Verona, também da Itália.

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Nos últimos dias, o nome de Samir esteve vinculado a Palmeiras e Atlético-MG. No último domingo, o zagueiro fez uma publicação nas redes sociais com emojis de avião, o que aumentou ainda mais as especulações, mas o acerto com Watford deve ser anunciado nos próximos dias.