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Ex-Flamengo e especulado no Palmeiras, Samir fecha com clube inglês por três anos

Zagueiro revelado pelo Rubro-Negro acertou com o Watford até junho de 2025...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:15

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:15

Após especulações de uma possível chegada ao Palmeiras, o zagueiro Samir já está de casa nova. De acordo com o 'UOL Esporte', o brasileiro ex-Flamengo, que estava na Udinese, acertou com o Watford por três temporadas. Os valores do negócio ainda não foram divulgados.
+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no InglêsDesde 2016 na Udinese, Samir manteve regularidade nos anos que ficou no futebol italiano e somou mais de 140 partidas pela equipe, com seis gols marcados. Aos 27 anos, o zagueiro também somou uma rápida passagem por empréstimo pelo Hellas Verona, também da Itália.
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Nos últimos dias, o nome de Samir esteve vinculado a Palmeiras e Atlético-MG. No último domingo, o zagueiro fez uma publicação nas redes sociais com emojis de avião, o que aumentou ainda mais as especulações, mas o acerto com Watford deve ser anunciado nos próximos dias.
Crédito: Samirjátemnovoclubepara2022:Watford,daInglaterra(Foto:Divulgação

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