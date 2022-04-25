Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-executivo do Inter, Paulo Bracks volta a reclamar de demissão: “a gente esbarra no imediatismo”
futebol

Ex-executivo do Inter, Paulo Bracks volta a reclamar de demissão: “a gente esbarra no imediatismo”

Ex-Inter, dirigente disse que foi vítima de uma injustiça ao ser demitido do clube...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 01:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 01:21
Demitido do Internacional após a eliminação do clube na Copa do Brasil para o Globo-RN, quando o Colorado foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Paulo Bracks, ex-executivo de futebol do clube, em entrevista à Rádio Guaíba, não poupou críticas ao reclamar do imediatismo como a direção do Inter tratou o momento de instabilidade do time e assegurou que o treinador Cacique Medina daria certo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Tinha total convicção no trabalho do Medina. Ia encaixar, ia dar certo. Mas a gente esbarra no imediatismo. Lembro sempre do Abel Ferreira que podia ter sido demitido depois de ser eliminado pelo CRB. A única pessoa que eu contratei para o Internacional foi o Cauan de Almeida. Tenho certeza que o Mano Menezes vai dar certo”, falou Bracks.
Ele ainda afirmou ter sido vítima de injustiça ao ser demitido: “Minha mágoa foi muito pela personificação. Se você paga o pato sozinho, o culpado era você. A mágoa passou. Mas houve injustiça ali. A gente até pode permitir que o torcedor tenha esses devaneios de que todo mundo tenha que cair. De dentro do clube isso não é admissível. Se toda derrota tiver que virar tudo de cabeça para baixo é enxugar gelo”, disse o ex-executivo Colorado.
Para Bracks, a eliminação para o Globo-RN foi uma falha coletiva: “Todo mundo fracassou ali (contra o Globo) quando você faz um link disso com a diretoria executiva parece que só o resultado interessava. Sem contar com a parte administrativa, minha mágoa é que esse link não é lógico. Não é técnico”, finalizou.
Atualmente, o novo executivo de futebol do Internacional é Willian Thomas, que foi contratado do Avaí.
Crédito: RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados