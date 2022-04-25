Ex-executivo do Inter, Paulo Bracks volta a reclamar de demissão: “a gente esbarra no imediatismo”

Demitido do Internacional após a eliminação do clube na Copa do Brasil para o Globo-RN, quando o Colorado foi derrotado pelo placar de 2 a 0. Paulo Bracks, ex-executivo de futebol do clube, em entrevista à Rádio Guaíba, não poupou críticas ao reclamar do imediatismo como a direção do Inter tratou o momento de instabilidade do time e assegurou que o treinador Cacique Medina daria certo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“Tinha total convicção no trabalho do Medina. Ia encaixar, ia dar certo. Mas a gente esbarra no imediatismo. Lembro sempre do Abel Ferreira que podia ter sido demitido depois de ser eliminado pelo CRB. A única pessoa que eu contratei para o Internacional foi o Cauan de Almeida. Tenho certeza que o Mano Menezes vai dar certo”, falou Bracks.

Ele ainda afirmou ter sido vítima de injustiça ao ser demitido: “Minha mágoa foi muito pela personificação. Se você paga o pato sozinho, o culpado era você. A mágoa passou. Mas houve injustiça ali. A gente até pode permitir que o torcedor tenha esses devaneios de que todo mundo tenha que cair. De dentro do clube isso não é admissível. Se toda derrota tiver que virar tudo de cabeça para baixo é enxugar gelo”, disse o ex-executivo Colorado.

Para Bracks, a eliminação para o Globo-RN foi uma falha coletiva: “Todo mundo fracassou ali (contra o Globo) quando você faz um link disso com a diretoria executiva parece que só o resultado interessava. Sem contar com a parte administrativa, minha mágoa é que esse link não é lógico. Não é técnico”, finalizou.

Atualmente, o novo executivo de futebol do Internacional é Willian Thomas, que foi contratado do Avaí.