Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-dirigente do Inter relembra ‘virada’ no histórico do Gre-nal e sequência de vitórias sobre o Grêmio
futebol

Ex-dirigente do Inter relembra ‘virada’ no histórico do Gre-nal e sequência de vitórias sobre o Grêmio

Executivo de futebol colorado na época, Newton Drummond chegou ao clube com um jejum ainda maior que o atual
...

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 14:54
Crédito: Site oficial
A próxima quarta-feira reservará mais um clássico entre Grêmio e Internacional. O Gre-nal de número 426 será a oportunidade para que a equipe colorada não só se confirme na final no Campeonato Gaúcho como também dar fim a um retrospecto extremamente incômodo: o de oito confrontos sem bater o maior rival.
Contudo, o jejum colorado já foi muito maior e tirou o sono do torcedor. Entre 1999 e 2002, foram 13 partidas sem vencer o maior rival (oito derrotas e cinco empates). A quebra da invencibilidade gremista aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2003, no Olímpico, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. A vitória por 2 a 1, com gols de Vinícius e Daniel Carvalho, para o Inter, e Luis Mário, para o Grêmio, foi o início da virada do Internacional.
Um dos dirigentes mais vitoriosos do futebol brasileiro e com quinze títulos pelo Colorado, Newton Drummond, que assumia o papel de executivo de futebol em 2002, recordou o início da virada do Internacional, que engatou uma sequência incrível de sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos duelos seguintes.
- A mudança de mentalidade foi fundamental. Assumimos em um momento extremamente difícil. O clube foi quase rebaixado e a dificuldade vinha de todo o lado. Tínhamos que colocar ordem na casa. O trabalho foi muito grande: desde a montagem dos elencos, resolver questões burocráticas e conversas com os jogadores sobre a importância de defender uma camisa como a do Internacional. Felizmente, conseguimos reverter um retrospecto desfavorável - disse.
Entre o dia 9 de fevereiro de 2003 e o dia 1 de abril de 2006, muitas partidas ficaram na memória não só do torcedor colorado como também na de Newton Drummond.
- O nosso time teve algumas vitórias marcantes, com toda certeza. A vitória por 2 a 1, em 2004, pelo Brasileiro, que marcou o milésimo gol do confronto, feito pelo eterno ídolo Fernandão. Logo no jogo seguinte, vencemos por 2 a 0, no primeiro Gre-Nal por uma competição internacional. E, para finalizar, a vitória por 3 a 1, no Olímpico, no qual o time igualou o recorde de 1947, com cinco vitórias sobre o rival em uma mesma temporada - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados