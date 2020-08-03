Ex-dirigente do Inter relembra ‘virada’ no histórico do Gre-nal e sequência de vitórias sobre o Grêmio

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A próxima quarta-feira reservará mais um clássico entre Grêmio e Internacional. O Gre-nal de número 426 será a oportunidade para que a equipe colorada não só se confirme na final no Campeonato Gaúcho como também dar fim a um retrospecto extremamente incômodo: o de oito confrontos sem bater o maior rival.

Contudo, o jejum colorado já foi muito maior e tirou o sono do torcedor. Entre 1999 e 2002, foram 13 partidas sem vencer o maior rival (oito derrotas e cinco empates). A quebra da invencibilidade gremista aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2003, no Olímpico, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. A vitória por 2 a 1, com gols de Vinícius e Daniel Carvalho, para o Inter, e Luis Mário, para o Grêmio, foi o início da virada do Internacional.

Um dos dirigentes mais vitoriosos do futebol brasileiro e com quinze títulos pelo Colorado, Newton Drummond, que assumia o papel de executivo de futebol em 2002, recordou o início da virada do Internacional, que engatou uma sequência incrível de sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos duelos seguintes.

- A mudança de mentalidade foi fundamental. Assumimos em um momento extremamente difícil. O clube foi quase rebaixado e a dificuldade vinha de todo o lado. Tínhamos que colocar ordem na casa. O trabalho foi muito grande: desde a montagem dos elencos, resolver questões burocráticas e conversas com os jogadores sobre a importância de defender uma camisa como a do Internacional. Felizmente, conseguimos reverter um retrospecto desfavorável - disse.

Entre o dia 9 de fevereiro de 2003 e o dia 1 de abril de 2006, muitas partidas ficaram na memória não só do torcedor colorado como também na de Newton Drummond.