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Ex-diretor do Bayern diz que clube não irá contratar Haaland; veja os valores que o agente do atleta pede

Rummenigge diz a jornal que valores para contratar atacante do Borussia Dortmund são altos. Mino Raiola, empresário do atleta, deseja mais de R$ 3 bilhões por toda a operação...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:04

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 12:04
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Com o fim da janela de transferências do mercado europeu, já há quem pense no próximo mercado de verão no Velho Continente. E um dos nomes mais comentados certamente será o de Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Principal nome da equipe aurinegra, o atacante tem grandes chances de deixar o clube, mas o Bayern de Munique não deverá ser o seu destino.
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaSegundo o ídolo bávaro e ex-diretor Karl-Heinz Rummenigge, em entrevista ao jornal "Bild", os valores que compõe a operação para contratar Haaland não deixam que o jogador continue atuando no país germânico. Em agosto, o diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzic, admitiu interesse no norueguês.
- Ele (Haaland) se tornou uma figura absoluta no campeonato. Mas temo que ele não fique na Bundesliga. Os valores que circulam mostram que é difícil mantê-lo na Alemanha. Suponho que seu futuro está no exterior - disse Rummenigge.
+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!
VALORES DA 'OPERAÇÃO HAALAND'Segundo informações da imprensa europeia, o contrato de Haaland não tem uma multa rescisória estipulada, mas, ao final da atual temporada, passará a ter no valor de 75 milhões de euros (R$ 458 milhões). Tal quantia é vista como baixa para alguns clubes, principalmente os das grandes ligas.
De acordo com o "Bild", contratar Haaland, porém, não será tão simples. Apesar do valor relativamente baixo - se comparado a outras transações -, o agente do jogador, Mino Raiola, deseja receber 40 milhões de euros (R$ 244 milhões) de comissão, além de cobrar 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) anuais de salário para o atleta.
Ao todo, somando o valor de cláusula, salários, comissão e também luvas, a imprensa alemã diz que a "operação Haaland" pode custar mais de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões).

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