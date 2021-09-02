Ex-diretor do Bayern diz que clube não irá contratar Haaland; veja os valores que o agente do atleta pede

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Com o fim da janela de transferências do mercado europeu, já há quem pense no próximo mercado de verão no Velho Continente. E um dos nomes mais comentados certamente será o de Erling Haaland, do Borussia Dortmund. Principal nome da equipe aurinegra, o atacante tem grandes chances de deixar o clube, mas o Bayern de Munique não deverá ser o seu destino.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaSegundo o ídolo bávaro e ex-diretor Karl-Heinz Rummenigge, em entrevista ao jornal "Bild", os valores que compõe a operação para contratar Haaland não deixam que o jogador continue atuando no país germânico. Em agosto, o diretor esportivo do clube, Hasan Salihamidzic, admitiu interesse no norueguês.

- Ele (Haaland) se tornou uma figura absoluta no campeonato. Mas temo que ele não fique na Bundesliga. Os valores que circulam mostram que é difícil mantê-lo na Alemanha. Suponho que seu futuro está no exterior - disse Rummenigge.

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VALORES DA 'OPERAÇÃO HAALAND'Segundo informações da imprensa europeia, o contrato de Haaland não tem uma multa rescisória estipulada, mas, ao final da atual temporada, passará a ter no valor de 75 milhões de euros (R$ 458 milhões). Tal quantia é vista como baixa para alguns clubes, principalmente os das grandes ligas.

De acordo com o "Bild", contratar Haaland, porém, não será tão simples. Apesar do valor relativamente baixo - se comparado a outras transações -, o agente do jogador, Mino Raiola, deseja receber 40 milhões de euros (R$ 244 milhões) de comissão, além de cobrar 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) anuais de salário para o atleta.