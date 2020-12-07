Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Corinthians, Ralf é cobrado por torcedores do Avaí em bar de Floripa; companheiro foi agredido
futebol

Ex-Corinthians, Ralf é cobrado por torcedores do Avaí em bar de Floripa; companheiro foi agredido

Volante esteve ao lado dos companheiros Ronaldo, Jonathan e Airton em um bar de Florianópolis e acabaram se encontrando com um grupo de torcedores insatisfeitos do Avaí...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:45

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:45

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.
Dispensado do Corinthians após a chegada de Tiago Nunes no início desta temporada, o volante Ralf foi jogar no Avaí e na noite do último domingo precisou enfrentar a fúria dos torcedores ao ser flagrado em bar de Florianópolis com companheiros de equipe como Ronaldo, Jonathan e Airton, que foi agredido com dois socos por um dos integrantes do grupo. TABELAS> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B clicando aqui
A revolta e a cobrança dos torcedores se deu pelo fato de os jogadores estarem em um local de possível aglomeração durante a pandemia de coronavírus. De acordo com o vídeo que circula nas redes sociais, os atletas aparecem sem usar máscaras e foram fortemente ameaçados, mas não reagiram aos xingamentos.Quem levou a pior foi o zagueiro Airton, que foi atingido com dois socos na cabeça durante a discussão. Em nota enviada pelo clube ao GE, o Avaí disse estar avaliando a situação e em breve tomará uma decisão sobre o assunto.
"O clube está avaliando os fatos que chegaram ao conhecimento e marcou para o início da tarde uma reunião com dirigentes do futebol e do jurídico para analisar a situação e definir qual posição a ser tomada".
O Avaí vem de três jogos sem vitória no Brasileirão da Série B e está a seis pontos do G4, ou seja, se afastou da zona do acesso nas últimas rodadas, o que também potencializou a revolta desse grupo de torcedores. Recentemente, o técnico Geninho pediu demissão e deixou o comando do clube catarinense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados