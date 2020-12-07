Ex-Corinthians, Ralf é cobrado por torcedores do Avaí em bar de Floripa; companheiro foi agredido

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.

Dispensado do Corinthians após a chegada de Tiago Nunes no início desta temporada, o volante Ralf foi jogar no Avaí e na noite do último domingo precisou enfrentar a fúria dos torcedores ao ser flagrado em bar de Florianópolis com companheiros de equipe como Ronaldo, Jonathan e Airton, que foi agredido com dois socos por um dos integrantes do grupo. TABELAS> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B clicando aqui

A revolta e a cobrança dos torcedores se deu pelo fato de os jogadores estarem em um local de possível aglomeração durante a pandemia de coronavírus. De acordo com o vídeo que circula nas redes sociais, os atletas aparecem sem usar máscaras e foram fortemente ameaçados, mas não reagiram aos xingamentos.Quem levou a pior foi o zagueiro Airton, que foi atingido com dois socos na cabeça durante a discussão. Em nota enviada pelo clube ao GE, o Avaí disse estar avaliando a situação e em breve tomará uma decisão sobre o assunto.

"O clube está avaliando os fatos que chegaram ao conhecimento e marcou para o início da tarde uma reunião com dirigentes do futebol e do jurídico para analisar a situação e definir qual posição a ser tomada".