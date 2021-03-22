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Ex-Corinthians, Gustavo Tocantins busca acesso para a segunda divisão portuguesa pela segunda vez

Atacante revelado pelo Timão anotou um dos gols na goleada por 4 a 0 sobre o Lourinhanense, pela terceira divisão portuguesa...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 15:49
Crédito: Divulgação/Torreense
No último domingo (21), o Torreense, equipe do atacante Gustavo Tocantins, deu mais um passo em busca da vaga no quadrangular final da terceira divisão Portuguesa. A equipe do brasileiro venceu o Lourinhanense, por 4 a 0. Tocantins marcou um dos gols da partida, o sexto na temporada. O atacante celebrou o gol, mas destacou o momento decisivo da competição.- Sempre que faço gol é um sentimento maravilhoso. Mas nós estamos em uma altura da competição, que o importante de verdade são as vitórias. Se eu puder fazer gols para nos ajudar a vencer, isso é muito especial, mas o objetivo principal é a busca pelas vitórias. Temos duas finais pela frente e vamos buscar vencer e selar a classificação - comentou Gustavo.
A equipe do brasileiro é a líder do grupo F do Campeonato de Portugal, com 44 pontos. Desde 2018 atuando no futebol português, Gustavo Tocantins já conseguiu um acesso para a segunda divisão, foi em 2019, pelo Vilafranquense. Agora, Gustavo Tocantins busca fazer história pelo Torreense.- Todo jogador tem o sonho de fazer história pelo time que joga. Pude fazer história no Vilafranquense e isso me deixa feliz. Quando cheguei ao Torreense o pensamento também era de fazer história, e hoje estamos muito perto de conquistar a vaga na próxima fase. Espero também deixar o meu nome marcado na linda história do Torreense - concluiu o atacante.

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