Ex-Corinthians, Gustavo Tocantins busca acesso para a segunda divisão portuguesa pela segunda vez

No último domingo (21), o Torreense, equipe do atacante Gustavo Tocantins, deu mais um passo em busca da vaga no quadrangular final da terceira divisão Portuguesa. A equipe do brasileiro venceu o Lourinhanense, por 4 a 0. Tocantins marcou um dos gols da partida, o sexto na temporada. O atacante celebrou o gol, mas destacou o momento decisivo da competição.- Sempre que faço gol é um sentimento maravilhoso. Mas nós estamos em uma altura da competição, que o importante de verdade são as vitórias. Se eu puder fazer gols para nos ajudar a vencer, isso é muito especial, mas o objetivo principal é a busca pelas vitórias. Temos duas finais pela frente e vamos buscar vencer e selar a classificação - comentou Gustavo.