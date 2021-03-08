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Ex-conselheiro da Chapecoense morre por complicações da Covid-19

Atualmente, Rogério Getúlio Dellatorre era presidente da diretoria executiva da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF)...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 17:02
Crédito: Clube lamentou em nota a morte do Médico especializado na área de Veterinária (Divulgação/Chapecoense
Respeitado profissional da área médica na região do Oeste Catarinense, o Doutor Rogério Getúlo Dellatorre faleceu na manhã dessa segunda-feira (8) no Hospital Regional do Oeste (HRO). Rogério estava internado após ser diagnosticado com Covid-19 e, segundo as informações, a causa da morte foram as complicações em decorrência do coronavírus.
Além da atuação na Medicina onde ocupava o cargo de presidente da diretoria executiva do Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF), mantenedora do HRO, do Hospital da Criança e do Hospital Nossa Senhora da Saúde, o último localizado na cidade de Coronel Freitas, vizinha a Chapecó.
Pela atuação também como conselheiro da Chape em determinado momento de sua trajetória, o Verdão emitiu uma nota de pesar desejando força aos familiares, colegas e amigos do médico que faleceu aos 78 anos de idade. Ele deixa a mulher e dois filhos.

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