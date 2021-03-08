Ex-conselheiro da Chapecoense morre por complicações da Covid-19

Crédito: Clube lamentou em nota a morte do Médico especializado na área de Veterinária (Divulgação/Chapecoense

Respeitado profissional da área médica na região do Oeste Catarinense, o Doutor Rogério Getúlo Dellatorre faleceu na manhã dessa segunda-feira (8) no Hospital Regional do Oeste (HRO). Rogério estava internado após ser diagnosticado com Covid-19 e, segundo as informações, a causa da morte foram as complicações em decorrência do coronavírus.

Além da atuação na Medicina onde ocupava o cargo de presidente da diretoria executiva do Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF), mantenedora do HRO, do Hospital da Criança e do Hospital Nossa Senhora da Saúde, o último localizado na cidade de Coronel Freitas, vizinha a Chapecó.