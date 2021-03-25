Ex-companheiro critica Hazard durante os treinamentos

Obi Mikel, atualmente no Stoke City, revelou que Hazard não era um atleta dedicado nos treinamentos na época em que estiveram juntos no Chelsea. Em entrevista ao “The Athletic”, o nigeriano explicou que o belga perdeu a chance de estar no mesmo patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.- Sempre disse que Hazard era um dos jogadores mais dotados. Tinha tudo: velocidade, potência, habilidade, técnica. Estava logo atrás de Messi e Cristiano Ronaldo, mas é o pior atleta treinando com quem já joguei. Nos sábados, ele ganhava as partidas, mas segunda e terça ele estava no treino e era como se não estivesse. Todos lutando e gritando nos jogos e ele não fazia nada disso.