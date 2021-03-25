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futebol

Ex-companheiro critica Hazard durante os treinamentos

Obi Mikel jogou com o atacante belga no Chelsea e afirmou que atleta foi um dos maiores talentos que já viu, mas que jogador se dedicava pouco no dia a dia...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 10:36
Crédito: AFP
Obi Mikel, atualmente no Stoke City, revelou que Hazard não era um atleta dedicado nos treinamentos na época em que estiveram juntos no Chelsea. Em entrevista ao “The Athletic”, o nigeriano explicou que o belga perdeu a chance de estar no mesmo patamar de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.- Sempre disse que Hazard era um dos jogadores mais dotados. Tinha tudo: velocidade, potência, habilidade, técnica. Estava logo atrás de Messi e Cristiano Ronaldo, mas é o pior atleta treinando com quem já joguei. Nos sábados, ele ganhava as partidas, mas segunda e terça ele estava no treino e era como se não estivesse. Todos lutando e gritando nos jogos e ele não fazia nada disso.
> Veja a tabela da La Liga
Desde que saiu do Chelsea para o Real Madrid, Hazard tem vivido o pior momento de sua carreira por conta de inúmeras lesões que o impedem de jogar pela equipe merengue. O atacante belga tem mais jogos perdidos do que realizados desde que chegou em 2019 como grande nome para substituir Cristiano Ronaldo.

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