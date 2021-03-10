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futebol

Ex-capitão da base do Inter, Mesaque relembra com carinho a trajetória no Colorado

Em busca de novo clube, o meio-campista fez um balanço da sua passagem no Beira-Rio...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 14:52
Crédito: Divulgação/Internacional
Carlos Mesaque, de apenas 19 anos, começou sua carreira em 2012, quando ingressou na base do São Paulo. Brilhando no tricolor paulista, o Internacional, de Porto Alegre, mostrou grande interesse no garoto. Em 2019, quando o jovem meia se integrou ao time colorado, conquistou a faixa de capitão e se tornou uma das maiores promessas do clube gaúcho.
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'Lembro do meu primeiro dia no CT do Inter. Fui muito acolhido e acreditaram demais em mim. Me deixaram mostrar o meu futebol e tudo que aprendi no São Paulo, clube que também me proporcionou grandes experiências e que serei eternamente grato. Ter sido o capitão do time foi uma das maiores responsabilidades que já vivi como atleta. Saber que eles confiavam em mim pra essa posição, significava muito e me dava mais motivação para ajudar o time a chegar no topo', declarou Mesaque.
Pelo São Paulo, foi campeão da Paulista Cup Sub-16 e da Base Brasil 2020. Pelo Inter, alcançou o terceiro lugar do Gauchão e da Copa do Brasil. Conquistas suficientes para despertar interesse de outros clubes brasileiros, assim que se encerrou o seu contrato.
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'Tenho grandes expectativas sobre meu futuro. Sei que o futebol é minha paixão e não vou desistir desse esporte. Ainda tenho muito a melhorar e a mostrar', concluiu.

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