Ex-capitão da base do Inter, Mesaque relembra com carinho a trajetória no Colorado

Crédito: Divulgação/Internacional

Carlos Mesaque, de apenas 19 anos, começou sua carreira em 2012, quando ingressou na base do São Paulo. Brilhando no tricolor paulista, o Internacional, de Porto Alegre, mostrou grande interesse no garoto. Em 2019, quando o jovem meia se integrou ao time colorado, conquistou a faixa de capitão e se tornou uma das maiores promessas do clube gaúcho.

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'Lembro do meu primeiro dia no CT do Inter. Fui muito acolhido e acreditaram demais em mim. Me deixaram mostrar o meu futebol e tudo que aprendi no São Paulo, clube que também me proporcionou grandes experiências e que serei eternamente grato. Ter sido o capitão do time foi uma das maiores responsabilidades que já vivi como atleta. Saber que eles confiavam em mim pra essa posição, significava muito e me dava mais motivação para ajudar o time a chegar no topo', declarou Mesaque.

Pelo São Paulo, foi campeão da Paulista Cup Sub-16 e da Base Brasil 2020. Pelo Inter, alcançou o terceiro lugar do Gauchão e da Copa do Brasil. Conquistas suficientes para despertar interesse de outros clubes brasileiros, assim que se encerrou o seu contrato.

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