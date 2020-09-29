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Ex-Botafogo, Jonathan passa noite na cadeia por agredir esposa na Espanha

Lateral-esquerdo negociado pelo Alvinegro com o Almería na temporada passada foi acusado de violência de gênero e liberado sob medida cautelar em Las Palmas...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:03

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:03
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Um jogador formado na base do Botafogo se envolveu em um caso de polícia na Espanha, na última segunda-feira. O lateral-esquerdo Jonathan, de 22 anos, foi detido sob a acusação de violência de gênero, por ter agredido a esposa em um hotel da cidade de Las Palmas. Ele foi liberado nesta terça, pela manhã, por meio de uma medida cautelar, até que o caso seja apurado.
O jogador foi negociado pelo Alvinegro com o Almería, em agosto de 2019, mas estava emprestado ao Las Palmas, na região das Canárias, há cerca de uma semana. A denúncia foi feita por funcionários e hóspedes do hotel local. A mulher não teve o nome divulgado.
Segundo informações do canal de TV "Canarias 7" Jonathan prestou depoimento no Tribunal de Las Palmas e foi liberado graças a uma medida cautelar com validade de dez dias, até que as circunstâncias das agressões sejam apuradas. Pelas redes sociais, o clube emitiu nota condenando a atitude do atleta – Atendendo aos fatos conhecidos ontem, em relação ao jogador do UD Las Palmas Jonathan Silva, o clube pretende afirmar o seguinte: O UD Las Palmas condena e rejeita veementemente qualquer tipo de violência e, claro, a violência de gênero. A prisão do jogador Jonathan Silva ocorreu em consequência de acontecimentos que afetam a sua vida privada e em nenhum caso estão relacionados com a atividade desportiva do referido jogador ou com a UD Las Palmas. A autoridade judiciária, após se manifestar, liberou o jogador e dará sentença nos próximos dias – diz o comunicado.

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