Ex-Botafogo, Jonathan passa noite na cadeia por agredir esposa na Espanha

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Um jogador formado na base do Botafogo se envolveu em um caso de polícia na Espanha, na última segunda-feira. O lateral-esquerdo Jonathan, de 22 anos, foi detido sob a acusação de violência de gênero, por ter agredido a esposa em um hotel da cidade de Las Palmas. Ele foi liberado nesta terça, pela manhã, por meio de uma medida cautelar, até que o caso seja apurado.

O jogador foi negociado pelo Alvinegro com o Almería, em agosto de 2019, mas estava emprestado ao Las Palmas, na região das Canárias, há cerca de uma semana. A denúncia foi feita por funcionários e hóspedes do hotel local. A mulher não teve o nome divulgado.