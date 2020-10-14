Ex-Botafogo e Palmeiras, Matheus Fernandes se recupera de lesão no Barcelona e treina com o grupo

Ainda sem estar com o grupo completo por conta da data internacional da Fifa, o Barcelona tem treinado com os jogadores que não foram convocados e ficaram à disposição do técnico Ronald Koeman. E a principal novidade nesta quarta-feira foi o volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras.De acordo com o jornal "Marca", o meio-campista de 22 anos está recuperado de um problema físico que o afastou das atividades com os demais companheiros nos primeiros dias de temporada e está pronto para entrar em campo, caso seja acionado pelo técnico holandês.