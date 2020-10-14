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Ex-Botafogo e Palmeiras, Matheus Fernandes se recupera de lesão no Barcelona e treina com o grupo

Brasileiro teve problema físico no início da temporada e perdeu atividades com restante dos companheiros. Sem jogadores convocados, atleta foi novidade nesta quarte-feira...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:24
Crédito: Miguel Ruiz/Barcelona
Ainda sem estar com o grupo completo por conta da data internacional da Fifa, o Barcelona tem treinado com os jogadores que não foram convocados e ficaram à disposição do técnico Ronald Koeman. E a principal novidade nesta quarta-feira foi o volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras.De acordo com o jornal "Marca", o meio-campista de 22 anos está recuperado de um problema físico que o afastou das atividades com os demais companheiros nos primeiros dias de temporada e está pronto para entrar em campo, caso seja acionado pelo técnico holandês.
Contratado pelo Barcelona em janeiro, Matheus Fernandes não chegou a ser apresentado pelo clube catalão e foi emprestado diretamente ao Real Valladolid, também da Espanha. No clube que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios, o brasileiro entrou em campo em três partidas.
De volta à Catalunha ao término do vínculo com o time do José Zorrilla, Matheus foi incorporado ao elenco principal do Barcelona. O atleta, inclusive, recebeu a camisa 19.

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