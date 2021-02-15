Ex-atacante do Flamengo 'entrega' retorno de Rafinha ao clube: 'O homem está voltando, Nação'

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Sem clube desde que deixou o Olympiacos, Rafinha está cada vez mais próximo de acertar o retorno ao Flamengo para a temporada 2021. E, com o clube focado na disputa pelo título do Brasileirão, as pistas começam a aparecer nas redes sociais. Na madrugada desta segunda-feira, foi a vez do atacante Val Baiano "anunciar" o acerto entre o lateral-direito com a equipe carioca.

+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Flamengo no séculoO atleta, que teve uma breve passagem pelo Flamengo entre 2010 e 2011, postou uma foto com Rafinha, elogiou o lateral-direito e ainda revelou que o retorno pode estar próximo de ser sacramentado.

- Esse é de verdade. Aqui é ser humano do bem, humildade que poucos têm. O homem está voltando, Nação.