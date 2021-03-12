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futebol

Ex-assistente do Barça diz: 'Relação com Messi não foi como desejada'

Eder Sarabia era o auxiliar técnico de Quique Setién na última temporada e já foi ignorado pelo argentino ao dar instruções em campo em duelo contra o Celta de Vigo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:24

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 11:24
Crédito: AFP
Eder Sarabia, ex-assistente técnico de Quique Setién no Barcelona, afirmou que a relação da comissão com Lionel Messi não foi como se esperava. Em entrevista ao “El País”, o atual comandante do FC Andorra admitiu que não conseguiu tirar o melhor futebol do argentino na última temporada.- Ser Messi é dificílimo. É o melhor jogador de todos os tempos, é conhecido, não pode sair às ruas, tem fechado um grupo de amigos e familiares. Não tem outro tipo de relação e não pode contratar opinião com outros. Tudo isso produz um cansaço e desgaste mental, por isso quis sair. Nós não fomos capazes de tirar o melhor dele. A relação não foi como desejada.
> Veja a tabela da La Liga
Sarabia ficou conhecido por ter sido ignorado por Messi ao dar instruções para o argentino durante uma partida contra o Celta de Vigo. Além do fracasso no Campeonato Espanhol, a comissão de Quique Setién ficou marcada pelo histórico vexame e a eliminação por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League.

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