Ex-assistente do Barça diz: 'Relação com Messi não foi como desejada'

Eder Sarabia, ex-assistente técnico de Quique Setién no Barcelona, afirmou que a relação da comissão com Lionel Messi não foi como se esperava. Em entrevista ao “El País”, o atual comandante do FC Andorra admitiu que não conseguiu tirar o melhor futebol do argentino na última temporada.- Ser Messi é dificílimo. É o melhor jogador de todos os tempos, é conhecido, não pode sair às ruas, tem fechado um grupo de amigos e familiares. Não tem outro tipo de relação e não pode contratar opinião com outros. Tudo isso produz um cansaço e desgaste mental, por isso quis sair. Nós não fomos capazes de tirar o melhor dele. A relação não foi como desejada.