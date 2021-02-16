Ex-agente revela que Verratti quase vestiu a camisa do Barcelona

O italiano Marco Verratti, meio-campista do Paris Saint-Germain, esteve próximo de jogar pelo Barcelona em 2017. Em entrevista ao “L’Equipe”, o antigo empresário do jogador revelou que o clube francês pediu muito dinheiro pelo atleta, mas que a possibilidade de jogar ao lado de Messi e ser campeão com a camisa culé eram fatores atrativos.- Marco queria jogar no Barcelona. Verratti enviou uma mensagem para Al-Khelaifi. Os franceses pediam muito dinheiro, mas a possibilidade de jogar com Messi é diferente para um grande jogador. O PSG é um dos maiores clubes do mundo, mas está em um campeonato bastante fraco. Eu disse que se ele quisesse ser um grande campeão, deveria sair. Marco tinha medo que o deixasse sem jogar e disseram que iam contratar Neymar. Desde 2017 não houve mais contatos.
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Nesta terça-feira, Verratti pode ter a possibilidade de entrar em campo diante do Barcelona por mais uma oportunidade. O meio-campista já fazia parte do elenco francês na histórica derrota do PSG para os culés por 6 a 1 na Champions League 2016/2017, mas espera construir uma nova história e buscar o inédito título para a entidade.