Ewerton Porto coloca Botafogo entre os favoritos da Copinha: 'Nos preparamos muito bem'

O Botafogo estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior após derrotar o Aparecidense-GO pelo placar de 3 a 0, na última segunda-feira. Titular na partida de estreia, o zagueiro Ewerton Porto está disputando a sua terceira Copinha na carreira, antes já havia disputado as edições de 2019, pelo Mirassol, e 2020, pelo Botafogo. O atleta falou sobre essa experiência na competição. > Petrolina-PE x Botafogo: veja provável time do Glorioso e onde assistir ao jogo da Copinha

- Para mim é muito importante ter essa bagagem. Acredito que isso possa me favorecer em vários aspectos. Posso ajudar os meninos mais novos que nunca disputaram com algumas palavras para eles ficarem mais tranquilos. Graças a Deus começamos a competição com o pé direito, o que era extremamente importante. A gente veio para a Copinha com o pensamento de sermos campeões e nos preparamos muito bem para o torneio - disse o zagueiro.

Na última temporada, Ewerton viveu alguns momentos especiais com a camisa do Alvinegro. Titular do Sub-20 em toda a temporada, o jogador foi campeão da Copa Rio Sub-20, também conhecida por Torneio OPG. Além disso, Ewerton foi relacionado para diversos jogos da equipe principal do Botafogo, onde fez a sua estreia no início de novembro, na vitória do time carioca sobre o Confiança, por 1 a 0. Somando base e profissional, o atleta de 20 anos foi a campo em 31 jogos do time no ano.

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- 2021 foi um ano especial para a minha carreira. Consegui conquistar títulos e realizar alguns sonhos. 2022 não pode ser diferente. Quero crescer ainda mais aqui dentro para que um dia possa escrever meu nome no livro da história do Botafogo, além de poder dar melhores condições para a minha família - finalizou o atleta.

Com o contrato renovado até dezembro de 2023, Ewerton volta a campo na próxima quinta-feira pela Copinha, contra o Petrolina, às 15h15.