Evolução, recuperação e vibração de Fred: veja as reações dos jogadores após vitória do Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense não pôde contar com Fred na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, mas o atacante assistiu à partida e vibrou pelas redes sociais. O jogador foi poupado em razão da sequência e brincou com Raúl Bobadilla, centroavante paraguaio que foi o escolhido para a vaga no ataque e aproveitou a chance marcando o primeiro gol.

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– Muy bueno amiguinho – escreveu Fred, dizendo "muito bem" em espanhol.

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Fred também chamou Luiz Henrique de fenômeno, mas admitiu confundir o companheiro com Luccas Claro no segundo gol. Além do atacante, Hudson também registrou a torcida nas redes e os jogadores relacionados fizeram publicações exaltando o resultado. Autor do segundo gol e dono da primeira assistência, Luiz Henrique ressaltou a evolução do grupo.

- Muito feliz pela vitória e por ajuda minha equipe com um gol, seguimos evoluindo e em busca do objetivo. Glória a Deus por tudo - afirmou.

Já Danilo Barcelos, titular na vaga de Egídio, que sentiu dores na coxa direita durante os treinamentos, citou a recuperação da equipe.