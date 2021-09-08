Evolução, recuperação e vibração de Fred: veja as reações dos jogadores após vitória do Fluminense

O Fluminense não pôde contar com Fred na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, mas o atacante assistiu à partida e vibrou pelas redes sociais. O jogador foi poupado em razão da sequência e brincou com Raúl Bobadilla, centroavante paraguaio que foi o escolhido para a vaga no ataque e aproveitou a chance marcando o primeiro gol.
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– Muy bueno amiguinho – escreveu Fred, dizendo "muito bem" em espanhol.
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Fred também chamou Luiz Henrique de fenômeno, mas admitiu confundir o companheiro com Luccas Claro no segundo gol. Além do atacante, Hudson também registrou a torcida nas redes e os jogadores relacionados fizeram publicações exaltando o resultado. Autor do segundo gol e dono da primeira assistência, Luiz Henrique ressaltou a evolução do grupo.
- Muito feliz pela vitória e por ajuda minha equipe com um gol, seguimos evoluindo e em busca do objetivo. Glória a Deus por tudo - afirmou.
Já Danilo Barcelos, titular na vaga de Egídio, que sentiu dores na coxa direita durante os treinamentos, citou a recuperação da equipe.
- Com honra e fé pelo Fluminense parabéns pela vitória dificílima, vamos recuperando e buscando novamente nossos objetivos! Feliz por mais uma assistência e super feliz pelos 3 pontos da equipe - disse. Veja outros registros: Com o resultado, o Flu chega aos 25 pontos e sobe para a sétima posição, ficando três atrás do Corinthians, que abre o G6. Iniciando o segundo turno, o Fluminense receberá o São Paulo no domingo, às 20h30, no Maracanã.