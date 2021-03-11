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Evolução no ataque! Botafogo marca pelo menos três gols em uma partida pela segunda vez na temporada 2021

Em começo de temporada promissor, ataque do Alvinegro Carioca mostra evolução em relação ao time do ano passado...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite da última quarta-feira, o Botafogo venceu o Moto Club por 5 a 0, no estádio Castelão (MA), em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, o Glorioso chegou ao segundo jogo seguido com pelo menos três gols marcados. Isso já mostra uma clara evolução do Alvinegro Carioca, que foi a única equipe da primeira divisão a não marcar pelo menos três gols em uma partida do Brasileirão 2020.+ Foco! Ênio comemora goleada do Botafogo, mas já vira a chave para o CariocaDiante do Moto Club, o Botafogo conseguiu 13 finalizações, sendo oito delas na direção do gol. Isso evidencia que o Alvinegro acertou a direção da meta de Joanderson em aproximadamente 61,5% das tentativas.
Como marcou cinco vezes, o Glorioso teve sucesso em aproximadamente 62,5% das finalizações que encontraram a direção do gol. Contra o Resende, em partida válida pelo Campeonato Carioca, o setor ofensivo do Botafogo também teve destaque. Segundo o site "Footstats", o Glorioso conseguiu 14 finalizações, sendo sete delas na direção do gol - o que mostra um acerto em metade das tentativas.
Assim, dos sete chutes que encontraram a direção do gol, aproximadamente 42,8% deles obtiveram sucesso.DOMÍNIO EM MAIS NÚMEROS
No somatório dos dois últimos jogos, o Botafogo, portanto, teve 27 finalizações, sendo 15 na direção do gol. Dessa maneira, aproximadamente mais da metade das finalizações tentadas foram na direção da meta adversária.
Além disso, em todo o Brasileirão 2020, o Botafogo marcou 32 gols, já em três partidas desta temporada, marcou oito. Portanto, o Alvinegro já fez um quarto dos gols que a equipe fez no Campeonato Brasileiro do último ano.

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