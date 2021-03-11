Evolução no ataque! Botafogo marca pelo menos três gols em uma partida pela segunda vez na temporada 2021

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite da última quarta-feira, o Botafogo venceu o Moto Club por 5 a 0, no estádio Castelão (MA), em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Com o resultado, o Glorioso chegou ao segundo jogo seguido com pelo menos três gols marcados. Isso já mostra uma clara evolução do Alvinegro Carioca, que foi a única equipe da primeira divisão a não marcar pelo menos três gols em uma partida do Brasileirão 2020.+ Foco! Ênio comemora goleada do Botafogo, mas já vira a chave para o CariocaDiante do Moto Club, o Botafogo conseguiu 13 finalizações, sendo oito delas na direção do gol. Isso evidencia que o Alvinegro acertou a direção da meta de Joanderson em aproximadamente 61,5% das tentativas.

Como marcou cinco vezes, o Glorioso teve sucesso em aproximadamente 62,5% das finalizações que encontraram a direção do gol. Contra o Resende, em partida válida pelo Campeonato Carioca, o setor ofensivo do Botafogo também teve destaque. Segundo o site "Footstats", o Glorioso conseguiu 14 finalizações, sendo sete delas na direção do gol - o que mostra um acerto em metade das tentativas.

Assim, dos sete chutes que encontraram a direção do gol, aproximadamente 42,8% deles obtiveram sucesso.DOMÍNIO EM MAIS NÚMEROS

No somatório dos dois últimos jogos, o Botafogo, portanto, teve 27 finalizações, sendo 15 na direção do gol. Dessa maneira, aproximadamente mais da metade das finalizações tentadas foram na direção da meta adversária.