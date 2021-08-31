Evolução: Botafogo retorna ao G4 da Série B após 16 rodadas

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Sensação de alívio. Após mais de dois meses, o Botafogo retornou ao G4 da Série B do Brasileirão. O clube de General Severiano voltou ao pelotão de elite do Campeonato Brasileiro após vencer o Coritiba por 2 a 0, na última sexta-feira, e contar com o empate entre Náutico e Vitória.

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A última vez que o Alvinegro havia aparecido no G4 foi na 5ª rodada. Na ocasião, o Glorioso perdeu para o Náutico por 3 a 1 - mesmo com o resultado negativo, terminara a rodada na 4ª posição.

A partir de então, o time, então comandado por Marcelo Chamusca, entrou em uma série de resultados irregulares e a diretoria do Botafogo optou por encerrar o ciclo com o comandante. Com Enderson Moreira, o Alvinegro somou sete vitórias em nove jogos e, após 16 rodadas, voltou ao 4º lugar.– Minha expectativa e a de todo mundo é ser o primeiro colocado (da Série B), mas temos que ter o respeito por todo mundo. É jogar jogo a jogo. Próxima partida vai ser difícil, essa ansiedade a gente deixa de lado. Estávamos mal antes, e o trabalho é o mesmo de quando a gente estava fora do G4 - afirmou Barreto, em entrevista coletiva na última segunda-feira.

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