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futebol

Evolução: Botafogo retorna ao G4 da Série B após 16 rodadas

Alvinegro passou mais de dois meses sem frequentar zona de elite do Brasileirão, mas voltou após vitória sobre o Coritiba e combinação de resultados envolvendo o Náutico...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Sensação de alívio. Após mais de dois meses, o Botafogo retornou ao G4 da Série B do Brasileirão. O clube de General Severiano voltou ao pelotão de elite do Campeonato Brasileiro após vencer o Coritiba por 2 a 0, na última sexta-feira, e contar com o empate entre Náutico e Vitória.
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A última vez que o Alvinegro havia aparecido no G4 foi na 5ª rodada. Na ocasião, o Glorioso perdeu para o Náutico por 3 a 1 - mesmo com o resultado negativo, terminara a rodada na 4ª posição.
A partir de então, o time, então comandado por Marcelo Chamusca, entrou em uma série de resultados irregulares e a diretoria do Botafogo optou por encerrar o ciclo com o comandante. Com Enderson Moreira, o Alvinegro somou sete vitórias em nove jogos e, após 16 rodadas, voltou ao 4º lugar.– Minha expectativa e a de todo mundo é ser o primeiro colocado (da Série B), mas temos que ter o respeito por todo mundo. É jogar jogo a jogo. Próxima partida vai ser difícil, essa ansiedade a gente deixa de lado. Estávamos mal antes, e o trabalho é o mesmo de quando a gente estava fora do G4 - afirmou Barreto, em entrevista coletiva na última segunda-feira.
+ Veja a tabela da Série B
Caso vença o Remo, no próximo sábado, e conte com uma combinação de resultados que tenha CRB tropeçando e Goiás perdendo, o Botafogo pode chegar ao 2º lugar, o que representaria a melhor colocação desde o começo do Brasileirão. Os rivais enfrentam, respectivamente, Confiança e Cruzeiro.

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