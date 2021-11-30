  Everton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League
Everton x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 15:21

Nesta quarta-feira, o Everton recebe o Liverpool em partida válida pela 14ª rodada da Premier League. O derby ocorre no Goodison Park, e terá início às 17:15h (de Brasília). Com uma vitória, os Reds podem assumir a liderança da competição.Veja a tabela do Inglês
O Everton não está fazendo uma boa Premier League, e ocupa a 14ª colocação da competição com quinze pontos somados em treze partidas. No derby contra o seu maior rival, o time da casa busca uma vitória para embalar uma boa sequência.
Em busca da liderança da Premier League, o Liverpool soma um total de 28 pontos em treze rodadas já disputadas. A vitória nesta quarta-feira pode colocar os Reds na ponta da tabela, mas o time ainda depende de tropeços de Manchester City e Chelsea.FICHA TÉCNICAEVERTON x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 01/12/2021, às 17:15h (de Brasília)Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis, Adam NunnOnde assistir: ESPN Brasil
EVERTON (Treinador: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Keane, Godfrey e Digne; Delph, Doucouré e Allan; Townsend, Gray e Richarlison.
Desfalques: Calvert-Lewin, Davies, André Gomes e Mina (lesionados).
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Firmino, Curtis Jones, Elliott e Joe Gomez (lesionados).
