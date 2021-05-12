Everton Ribeiro valoriza ponto somado pelo Flamengo no Chile: 'Nos deixa mais perto da classificação'

O Flamengo tentou até o final, mas não conseguiu garantir a classificação antecipada na Libertadores. Nesta terça-feira, no Chile, o Rubro-Negro saiu perdendo por 2 a 0, mas arrancou o empate contra o Unión La Calera e se manteve invicto no torneio. Após o duelo, Everton Ribeiro elogiou o empenho da equipe em buscar o resultado e valorizou o ponto conquistado fora de casa.
- É uma equipe que sabe jogar no campo deles, um gramado diferente. A gente demorou um pouco para se adaptar, mas o time tentou o tempo todo. Conseguimos imprimir o nosso ritmo e tentamos a virada até o final, mas depois de um 2 a 0 é difícil conseguir vencer o jogo. Valeu o ponto. Nos deixa ainda mais perto da classificação, que é o nosso maior objetivo - disse o camisa 7, antes de concluir:
- Não queríamos sair atrás, mas acontece. Buscamos o ponto. Temos que continuar melhorando. O empate nunca é o que queremos. Vamos em busca da próxima vitória para selar a classificação.
O Flamengo chegou aos 10 pontos e segue na liderança do Grupo G. A equipe ainda pode garantir a classificação nesta rodada, caso a LDU vença o Vélez Sarsfield, na Argentina. O Rubro-Negro folga nesta quarta-feira e se reapresenta na quinta para iniciar a preparação para o jogo de ida da final do Carioca, contra o Fluminense. O duelo será disputado no sábado.