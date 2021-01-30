AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Everton Ribeiro tem 'final feliz' após semana intensa e iguala recorde pessoal pelo Flamengo
futebol

Everton Ribeiro tem 'final feliz' após semana intensa e iguala recorde pessoal pelo Flamengo

Meia do Rubro-Negro chegou a dez gols na temporada diante do Grêmio; próximo jogo do time de ER7 é nesta segunda-feira, contra o Sport, pela 33ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2021 às 20:05
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo venceu e convenceu contra o Grêmio, na última quinta-feira, e contou com um gol de Everton Ribeiro para iniciar a virada diante do Tricolor, no triunfo por 4 a 2, em duelo na Arena e atrasado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 festejou bastante e pôde amenizar cobranças que vinha recebendo da torcida por conta de uma sequência de má atuações. E foi um "final feliz" após uma semana intensa para o meia. Everton esteve em pauta ao longo de toda a semana, já que o Al Nassr, dos Emirados Árabes Unidos, esteve próximo de sua contratação, mas não aceitou condições impostas pelo Flamengo. Em meio à negociação, ficou, viajou para Porto Alegre e deixou a importante marca contra o Grêmio - para ele e para as pretensões do Rubro-Negro quanto a título no Brasileirão.
- Não há substituto para o trabalho duro! Vamos juntos. Obrigado, Deus, por seu cuidado e suas bençãos! - publicou, após a vitória diante do Tricolor.
Em sua quarta temporada pelo Flamengo, Everton Ribeiro igualou o ano mais goleador pelo clube: chegou a dez gols, assim como terminou 2018, quando precisou de 57 jogos para atingir o feito. Nesta jornada, alcançou a marca em menos partidas: 51.
Para o Flamengo seguir a arrancada rumo ao octa, será essencial que Everton Ribeiro resgate a sua melhor forma nesta reta final do Brasileiro. Para o próximo jogo, por exemplo, pode ser que ele bata o recorde pessoal de gols pelo clube e, assim, volte a ajudar diretamente na briga pela taça.
SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA
O Flamengo, que vem de vitória contra o Grêmio e dobrou as chances de título, segundo o site "Infobola", volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Flamengo, vice-líder, está em segundo lugar, com 58 pontos - quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado.
ER7 PELO FLAMENGO
Temporada 2017: 7 gols em 40 jogosTemporada 2018: 10 gols em 57 jogosTemporada 2019: 6 gols em 62 jogosTemporada 2020: 10 gols em 51 jogos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Você é canhoto? Conheça 7 itens que irão facilitar a sua vida
laisy Onofre Lima é uma das integrantes do grupo Meninas Bordadeiras de Burarama
Bordados que contam histórias: coleção inédita será lançada em festa de Burarama
Sede do Idaf
Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados