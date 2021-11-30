Everton Ribeiro, sobre pedidos da torcida do Flamengo por Jesus: 'Vamos ver o que terá pela frente'

Com chances remotas de título, mas já garantido como vice do Brasileirão, o Flamengo de Everton Ribeiro terá o Sport (já rebaixado) como próximo adversário. O duelo será nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo atrasado.
Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:16
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