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Everton Ribeiro, sobre pedidos da torcida do Flamengo por Jesus: 'Vamos ver o que terá pela frente'

Meia do Rubro-Negro falou logo após a vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, no Maracanã cheio...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 20:16
Com chances remotas de título, mas já garantido como vice do Brasileirão, o Flamengo de Everton Ribeiro terá o Sport (já rebaixado) como próximo adversário. O duelo será nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo atrasado.

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