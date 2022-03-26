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Everton Ribeiro se torna padrinho de projeto social 'Craque do Amanhã'

Unidade em Santa Isabel, cidade do camisa 7 do Flamengo, beneficiará cerca de mil jovens em situação de vulnerabilidade social da rede pública de ensino e familiares...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 16:35

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:35

O meia Everton Ribeiro é o novo padrinho do projeto social "Craque do Amanhã". Concretizando um sonho antigo, o camisa 7 do Flamengo inaugurará uma unidade em Santa Isabel, sua cidade natal na região metropolitana de São Paulo, e contará com a parceria do Nubank através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal. Serão cerca de 1 mil beneficiados, entre jovens em situação de vulnerabilidade social e matriculadas na rede de ensino público e familiares. - É a realização de um grande sonho. Estou muito feliz em poder inaugurar um projeto dessa grandeza na minha cidade. O esporte alinhado com a educação, transforma vidas, e é isso que nós vamos oferecer aos nossos jovens de Santa Isabel. O intuito não é formar jogadores de futebol, mas cidadãos do bem, conscientes dos seus direitos e deveres, e encaminhá-los para o mercado de trabalho, esse é o nosso principal objetivo - afirmou o meia do Fla e da Seleção. Everton Ribeiro foi inspirado por Seu Neco, primeiro técnico do jogador e considerado uma ‘lenda’ em Santa Isabel por dedicar sua vida no treinamento de jovens da cidade, para dar sequência e tornar-se parceiro do projeto social que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social.
O projeto será realizado no Santa Isabel Esporte Clube, onde Éverton deu seus primeiros passos no futebol. A unidade irá atender crianças e adolescentes, com idade entre 08 e 17 anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, matriculados na rede pública de ensino. Mensalmente, serão beneficiados aproximadamente 1.000 pessoas, entre jovens e seus respectivos familiares.
Parceiro do jogador, o Craque do Amanhã foi inaugurado em 2012, e é reconhecidos como um dos projetos educacionais e socioesportivo referência no Brasil. Ao longo desses anos, participou de diversos programas e eventos importantes como: Criança Esperança, Fifa Football for Hope, Jogos Olímpicos Rio 2016, Copa América 2019. Veja mais informações sobre o projeto aqui.
Crédito: EvertonRibeiroeRenêemvisitaaoprojeto"CraquedoAmanhã"em2019(Foto:Divulgação/CraquedoAmanhã

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